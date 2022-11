De quoi s’agit-il et comment regarder la saison 4 de « Titans »

Après un an, « titans» revient avec sa quatrième saison, annoncée lors de la convention DC FanDome en octobre 2021. Dans les douze nouveaux épisodes, après leur bataille pour sauver Gotham City, les protagonistes de la série développée par Akiva Goldsman, Geoffs Johns et Greg Berlanti devront affronter leur défi le plus difficile à ce jour.

Le tournage du quatrième volet de la fiction basée sur l’équipe de DC Comics « Teen Titans » a débuté le 28 février 2022 et s’est terminé le 30 septembre de la même année. La nouvelle saison débutera le 3 novembre et sera divisée en deux parties.

Brenton Thwaites, Anna Diop, Teagan Croft, Ryan Potter et Joshua Orpin reviennent en tête de «titans», tandis que Franka Potente et Joseph Morgan rejoignent le casting dans le quatrième volet.

Dick Grayson reste le leader des « Titans » dans la quatrième saison de la série (Photo : HBO Max)

DE QUOI PARLE LA SAISON 4 DE « TITANS » ?

Selon le synopsis officiel, «ayant sauvé Gotham City, les Titans sont partis pour retourner à San Francisco. Mais après une escale à Metropolis, ils se retrouvent dans le collimateur d’un culte surnaturel doté de pouvoirs sans précédent.”.

Comme on le voit dans l’aperçu, Lex Luthor (Titus Welliver) fera équipe avec la Church of Blood, et le principal antagoniste des nouveaux épisodes sera Sebastian Blood, un personnage que Joseph Morgan a décrit sur les réseaux sociaux comme « Sombre. Endommagé. Émotionnel. Vulnérable. Et vindicatif. très vindicatif”.

COMMENT VOIR LA SAISON 4 DE « TITANS » ?

La quatrième saison de « titans», qui sera divisé en deux parties, sortira le 3 novembre 2022 aux États-Unis via HBO Max.

Bien que la série ait été lancée à l’origine sur la plate-forme DC Universe, qui n’existe plus, la série a été transférée sur HBO Max pour la troisième saison. Par conséquent, les nouveaux épisodes ne seront pas disponibles sur Netflix.

Chapitre 1 : 3 novembre 2022

Chapitre 2 : 3 novembre 2022

Chapitre 3 : 10 novembre 2022

Chapitre 4 : 17 novembre 2022

Chapitre 5 : 24 novembre 2022

Chapitre 6 : 1er décembre 2022

La deuxième partie du quatrième volet sortira en 2023.

QUAND LA SAISON 4 DE « TITANS » SERA-T-ELLE PREMIÈRE EN AMÉRIQUE LATINE ?

La quatrième saison de « Titans » n’a pas encore de date de sortie en Amérique latine Oui Il n’a pas non plus été confirmé s’il viendra exclusivement sur HBO Max ou sera également disponible sur Netflixoù vous pouvez voir les trois premières livraisons.

ACTEURS ET PERSONNAGES DE LA SAISON 4 DE « TITANS »