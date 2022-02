Brie Larson veut vraiment rejoindre la franchise Fast & Furious : « I’m Obsessed »

Si Vin Diesel est toujours au casting des stars du prochain Rapide furieux film, Capitaine Marvel la star Brie Larson veut qu’il l’appelle. En l’état, le Rapide furieux La franchise se terminera avec deux derniers films, et Diesel a ramené autant de grandes stars de la série que possible (sans The Rock). S’il y a de la place pour ajouter de nouveaux visages au mélange pour aider à clore cette histoire, Larson, une grande fan de la série, dit qu’elle serait à bord pour rejoindre le casting.

« Cent pour cent. Cent pour cent », a déclaré Larson à Uproxx lorsqu’on lui a demandé si elle serait partante pour Rapide et furieux 10. « S’il vous plaît, s’il vous plaît dites à tout le monde que je voudrais bien sûr être dans un Rapide furieux film. Je suis obsédé. Je les aime. Je pense qu’ils sont si bons. Ils sont tellement amusants. Et ils m’ont fait apprécier les voitures. Et c’est quelque chose qui devrait être apprécié. Ils sont incroyables. Alors bien sûr, s’il vous plaît. »

FILM VIDÉO DU JOUR

Lorsqu’on lui a demandé si Les Vengeurs devrait avoir un croisement avec Rapide furieuxLarson a ajouté: « Whoa! C’est une idée à plusieurs milliards de dollars. Je suis prêt à jouer de nouveaux personnages et tout ce qu’il faut. Quoi qu’il en soit, mais je suis très déprimé pour un moment croisé. Je pense que vous avez puisé dans quelque chose qui est un véritable amour à moi, donc je serais tellement déprimé.

En ce qui concerne les automobiles, Larson est étroitement associé à Nissan après être apparu dans une série de publicités pour l’entreprise. Elle est récemment apparue dans une publicité du Nissan Super Bowl aux côtés d’Eugene Levy, Danai Gurira et Dave Bautista. En ce qui concerne ce qu’elle aime conduire dans la vraie vie, Larson dit que cela change à différents moments avec sa personnalité.

« Cela a été la partie la plus amusante de faire toutes ces publicités pour Nissan : je dois en fait tester autant de voitures à ce stade et comprendre que c’est un tel changement de personnalité, selon la voiture dans laquelle vous vous trouvez », explique Larson. « Cela a vraiment beaucoup changé ma personnalité. J’ai eu une voiture plus petite pendant un certain temps et j’ai toujours eu des voitures plus petites, et j’ai aimé pouvoir me faufiler et avoir une place de parking facile. Et puis plus récemment, j’ai eu une voiture plus grosse et Je me sens. C’est un tout nouveau niveau de confiance, d’être un peu plus haut sur la route. »





Brie Larson est ravie que les fans voient les merveilles





Studios Marvel

Nous verrons si Vin Diesel met la main sur Brie Larson pour F10, mais les fans peuvent compter sur elle en tant que Carol Danvers. Elle jouera dans Les Merveillesune suite à venir de Capitaine Marveldont la sortie est prévue le 17 février 2023. Ne pensez pas que ce sera la dernière fois que nous verrons Larson dans le MCU, car l’actrice a toujours l’impression qu’elle ne fait que commencer dans ce rôle.

« La nouveauté n’est même pas près de se dissiper », a déclaré Larson à Insider. « C’est le frisson d’une vie. C’est le plus grand honneur et au-delà de mes attentes les plus folles que je puisse aider à fournir ce symbole aux gens. Trois ans n’ont été que le début pour moi de voir ce que l’importance d’avoir des personnages comme celui-ci peut faire pour les gens. Cela peut apporter de la force, cela peut apporter de la confiance, cela peut apporter une communauté, et donc nous ne faisons que commencer et je suis vraiment excité que les gens voient ce qui va suivre. »









Spider-Man: les écrivains de No Way Home discutent de l’avenir de Venom dans le MCU Les écrivains de Spider-Man: No Way Home Erik Sommers et Chris McKenna taquinent l’avenir de Venom de Tom Hardy dans l’univers cinématographique Marvel.

Lire la suite





A propos de l’auteur