Les utilisateurs d’iPhone 14 reçoivent le message « Carte SIM non prise en charge » ; voici ce qu’ils peuvent faire

L’introduction de la série iPhone 14 d’Apple ne s’est pas déroulée comme prévu car les ventes des versions non Pro n’étaient pas impressionnantes et il y avait également un nombre anormalement élevé de bogues sur les appareils. Les premiers acheteurs de la série iPhone 14 se sont plaints des problèmes de vibrations de l’appareil photo et d’activation de l’appareil.

Les mises à jour ultérieures d’Apple vers iOS 16 ont résolu ces problèmes. Mais les propriétaires d’iPhone 14 semblent désormais être affectés par un nouveau problème de fonctionnement des données cellulaires et de la carte SIM. Apple a maintenant reconnu le problème et a déclaré qu’il l’examinait. Apple a confirmé l’erreur liée à la carte SIM dans certains appareils iPhone 14, selon une note obtenue par MacRumours.

Selon le mémo, le message d’erreur « SIM non pris en charge » apparaît sur certains modèles d’iPhone 14, suivi d’un gel du téléphone qui peut empêcher l’utilisation de l’appareil. Ce bug peut être trouvé dans tous les modèles d’iPhone 14, y compris l’iPhone 14, l’iPhone 14 Plus, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max. Le géant de la technologie basé à Cupertino a affirmé que le problème venait du logiciel et non du matériel. Apple recommande aux clients de maintenir à jour le logiciel de leur iPhone.

La solution au problème devrait être mise en œuvre avant la sortie d’iOS 16.1 fin octobre. La société teste actuellement iOS 16.1 en version bêta avec les développeurs et le grand public.

Selon Apple, les utilisateurs doivent attendre la fermeture du message contextuel avant d’essayer une méthode. Ils doivent s’abstenir de tenter de restaurer l’iPhone. De plus, le géant de la technologie a indiqué que pour demander une assistance technique pour résoudre le problème, les consommateurs peuvent également visiter un Apple Store ou un fournisseur de services agréé.

Apple vient de rendre la mise à jour iOS 16.0.3 disponible pour les appareils iPhone compatibles. Certaines corrections de bogues majeures sont incluses dans la mise à jour, ainsi que des améliorations de sécurité importantes pour les iPhones. Il a une taille de 1 Go et est compatible avec les appareils Apple iPhone 8 et ultérieurs. Vous pouvez accéder à Paramètres> Général> Mise à jour logicielle pour voir si votre iPhone a reçu la mise à jour indiquée.

Le problème de blocage de l’application Mail après la réception d’un e-mail corrompu a été résolu dans la mise à jour. La mise à jour iOS la plus récente est extrêmement utile pour l’Apple iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max. Le déploiement du patch a déjà commencé.

