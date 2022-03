Le concurrent de Come Dine With Me fait des déclarations sensationnelles sur son apparition dans l’émission

Une ancienne candidate de Come Dine With Me de Channel 4 a partagé des affirmations sensationnelles sur son passage dans l’émission.

Katy Spence a participé au concours de cuisine en 2014 en tant que l’un des quatre concurrents de l’épisode pour préparer le dîner pour les autres dans le but de gagner le prix de 1 000 €.

Huit ans plus tard, Spence s’est rendue sur TikTok pour discuter de son passage dans l’émission, répondant aux questions de téléspectateurs intrigués sur ce qu’est l’émission dans les coulisses et faisant un certain nombre d’affirmations intéressantes sur ce qu’implique vraiment être une candidate.

Spence a admis qu’elle n’était pas celle qui avait remporté le prix en argent, mais a affirmé que les patrons de Come Dine With Me « savaient qui ils veulent gagner » avant même que la cuisine n’ait lieu.

Elle a déclaré: « Pendant ma semaine, l’une des personnes aurait dû gagner, leur nourriture était la meilleure. Mais c’est énormément édité, massivement mis en scène – et ils savent qui ils veulent gagner dès le départ. »

Spence a également fait des allégations sur le financement que les candidats reçoivent pour participer à l’émission, affirmant: « Vous obtenez 250 € et cela couvre votre nourriture, vos divertissements et tous les couverts dont vous avez besoin. » Cependant, elle a affirmé que cela ne suffisait pas à couvrir le coût de tout ce dont elle avait besoin pour participer, ajoutant : « Étant donné que vous apportez un cadeau à la maison de chaque concurrent, cela m’a coûté cinq ou six cents livres – cela n’inclut même pas le fait que Je ne pouvais pas travailler pendant la semaine parce que je tournais à partir de trois ou quatre heures tous les jours… »

Ancien concurrent de Come Dine With Me (@katyspence/TikTok)

En ce qui concerne la partie » Dîner » de l’émission, Spence a tenté de dissiper toute illusion de dîners classiques en décrivant » s’asseoir pour le dîner pendant environ six heures tout en étant dévisagé par quatre ou cinq personnes. autour de vous ».

Elle a ajouté: « Vous mangez à peine correctement, et encore moins buvez. »

Les affirmations de Spence ont été choquées et surprises par les utilisateurs de TikTok, certains disant qu’ils se sentent «trahis» en se faisant dire que tout n’est pas comme il semble avec l’émission.

Une personne a répondu: « Ngl, ça m’a vraiment bouleversé. Je pensais que venir dîner avec moi était beaucoup plus réel que ça. »

Viens diner avec moi est devenu un incontournable de la télévision britannique au fil des ans depuis son arrivée sur nos écrans en 2005, la série ayant produit d’innombrables mèmes et clips viraux qui continuent d’être partagés par les fans des années plus tard.