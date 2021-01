Les utilisateurs de TikTok dessinent des cernes sous leurs yeux dans une nouvelle tendance beauté. Image: @daniellemarcan via TikTok







N’as-tu pas entendu? Sous les yeux brillants, c’est SO 2020.

Nous savons tous que TikTok est le foyer de hacks et de tendances beauté innovants (et souvent bizarres). La plate-forme nous a déjà présenté la tendance horrible du «contrôle des facettes», qui a inspiré les adolescents de TikTok à montrer leurs dents en forme de requin après les avoir rasées en préparation des facettes. Et n’oublions pas cette phase incroyablement effrayante de « scalp popping » …

Mais la dernière tendance sur la plateforme est quelque chose que toute personne âgée de plus de 25 ans ou privée de sommeil comprendra: les cernes. Oui, les gens dessinent en fait des cernes sous leurs yeux.

Tout a commencé avec TikToker Sara (@sarathefreeelf), qui a publié un tutoriel de maquillage où elle dessine sur les cernes sous ses yeux à l’aide d’un rouge à lèvres marron. Elle macule ensuite le bâton du bout de ses doigts, créant l’illusion de sous-yeux sombres.

Le look terminé est extrêmement accentué sur les cernes. Le genre de look que vous arboreriez quand vous tiriez une nuit blanche, peut-être. Les utilisateurs de TikTok ont ​​rapidement pris le train en marche et ont commencé à dessiner des cernes sur eux-mêmes.

LIRE LA SUITE: Qu’est-ce que le défi Buss It? La tendance virale TikTok expliquée

Sara a en fait eu beaucoup de réactions négatives pour la vidéo, cependant, elle a expliqué qu’elle avait décidé de normaliser quelque chose que les gens cachaient traditionnellement. Elle a même montré que sous son maquillage, elle avait naturellement aussi des cernes.

Dans une autre vidéo, elle a déclaré: « Comme vous pouvez probablement le constater, je les ai moi-même naturellement et je me bats avec elles depuis des années […] Personnellement, cela a toujours été une grande insécurité mais je commence à voir la beauté en eux. Et que les vôtres soient pires que les miens, plus cossus ou plus froissés, ils sont beaux et ils devraient être normalisés. «

Enfin, une tendance à laquelle nous pouvons participer sans aucun coût supplémentaire.

