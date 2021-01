Si vous avez aimé The Newsroom, vous allez adorer ces 4 autres séries similaires de HBO

Voici quatre recommandations pour les amateurs de journalisme et de complots d’investigation.

Nous savons que vous êtes intéressé ou intéressé par les arguments qui entourent journalistes, éditeurs, conteurs, romanciers ou toute personne qui joue son cou, généralement de manière non littérale, à la recherche de la vérité. Si tu m’aimes bien La salle de presse, comment ne pas aimer une série avec le cachet de Aaron Sorkin et l’interprétation extraordinaire de Jeff Daniels, nous sommes convaincus que vous apprécierez également sélection nous l’avons fait pour cet article.

Le retour

Qui ne se souvient pas de l’adorable Phoebe de copains? Lisa Kudrow, l’actrice qui a joué le personnage, revient sur un la comédie, où il joue Valérie chérit, ongle actrice de comédies pour la télévision, calme toi, qui a un besoin urgent de revenir sur le petit écran, alors il accepte un rôle dans la pièce Le retour, où il deviendra le star de sa propre émission de télé-réalité, pas toujours avec les meilleures images à offrir à ceux qui pourraient lui donner le rôle de sa vie.

Année 2005

Saisons: 2

Épisodes: 21

Durée approximative: 30 minutes

Mosaïque

L’arrivée de Sharon Stone au petit écran, même si nous l’avons également vu récemment dans Cliquet, illumine une histoire dirigée par le controversé Steven Soderbergh et qu’est-ce que le meurtre d’un célèbre écrivain de livres pour enfants, Stone elle-même, avec deux personnes soupçonnées de sa mort. Même si le mini-série n’a pas vraiment d’impact comme son réalisateur et protagoniste pourrait s’aventurer, il s’avère curieux de voir et c’est un plaisir de voir comment l’actrice vétéran n’a pas perdu un iota de charge d’interprétation au XXIe siècle.

Année: 2018

Saisons: 1

Épisodes: 6

Durée approximative: 50 minutes

Pakt

Nous passons à Pologne en cours dans une série télévisée, qui est toujours à l’antenne, et qui raconte l’histoire de Piotr, un réputé journaliste d’investigation du pays impliqué dans un tumulte médiatique en raison de l’un de ses derniers articles écrits. Quand il Journal où travaille-t-il du dos et découvrez que derrière un gigantesque fraude financière Il y a aussi son frère, sa vie et celle de tous ceux qu’il sait vont commencer à être mis en danger.

Année: 2015

Saisons: 2

Épisodes: 12

Durée approximative: 45 minutes

Idiot

Dans le même esprit que la recommandation précédente, Idiot, qui traduit signifierait Cupidité, nous parle de la enquête dans lequel un journaliste de la République tchèque, pendant la Décennie 90, et cela reflète la société de l’époque, où les entreprises publiques étaient privatisées, les fonds détournés et la corruption dans les poursuites était le pain quotidien. Quand il frère du protagoniste on découvre qu’il a aussi proéminence dans les informations sensibles, la vie personnelle et professionnelle s’entremêlera d’une manière inattendue.

Année: 2015

Saisons: 1

Épisodes: 6

Durée approximative: 55 minutes

