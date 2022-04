Série The Last of Us : l’actrice d’Elle Bella Ramsey explique les talents de jeu de Pedro Pascal

La fabrication du premier adaptation en série du titre PlayStation populaire Le dernier d’entre nous par Naughty Dog prend forme. Malgré le planning chargé lors du tournage, la jeune trouve Ellie actrice Bella Ramsey (« Games of Thrones ») Il est temps de répondre aux questions des fans via Twitter.

Cependant, un nouveau post concerne son partenaire de cinéma Pedro Pascal (« Le Mandalorien ») comme Joe et son Expériences avec le modèle de jeu. En quelques mots, Bella Ramsey éclaire les fans d’une manière attachante qui Pascal peu ou pas aucune expérience de jeu en général et « The Last of Us » en particulier ont :

La connaissance n’est pas vraiment nouvelle Pedro Pascal lui-même dans une interview donnée précédemment doit admettre qu’il avant d’être choisi comme Joe Même le série de jeux à succès jamais jouée.

Bien que ce soit malheureux, il n’est pas rare non plus que les interprètes de longs métrages n’aient eu aucune expérience personnelle avec le jeu avant (ou même après). Mais il y a des exceptions notables, comme celle-ci SorceleurActeur et star hollywoodienne Henri Cavill, qui est lui-même un grand fan des jeux et a réussi à convaincre le studio de le choisir comme héros de la série Netflix. La suite de la success story devrait être bien connue.

Pedro Pascal a laissé son neveu jouer The Last of Us

Dans le cas de Pedro Pascal, il a déclaré dans une interview qu’il avait regardé son neveu jouer « The Last of Us » et a expliqué :

« Je pensais que Joel était si impressionnant – je pensais que tout était si époustouflant visuellement. Et puis j’ai eu peur d’imiter trop le jeu, ce qui, je pense, pourrait être juste dans certaines circonstances, mais pourrait être une erreur dans ce cas. Je voulais donc juste mettre une distance saine là-dedans et la mettre entre les mains de Craig Mazin et Neil Druckmann.

La série « The Last of Us » est développée par le patron de Naughty Dog Neil Druckmann et le créateur de la série Craig Mazin (« Chernobyl ») pour le diffuseur américain HBO. UN La date de sortie n’est pas avant 2023 prévu.

