5 innovations qui ont fait avancer les ordinateurs portables au CES 2021

Le CES 2021 est peut-être virtuel, mais l’événement a tout de même offert une mine d’innovations PC, et cela va doublement dans l’espace mobile. Intel, AMD et Nvidia ont tous annoncé de nouveaux processeurs ou GPU pour ordinateurs portables, qui ont à leur tour lancé une nouvelle génération d’ordinateurs portables de pointe de tous les principaux fournisseurs. Nous avons couvert nos annonces de matériel PC préférées dans notre meilleur résumé du CES.

Au-delà des produits spécifiques, nous voulions mettre en évidence certaines des avancées les plus fascinantes des ordinateurs portables exposées pendant le salon. Nous n’avons pas vu autant de PC conceptuels fous et fous que nous le faisons normalement au CES – attribuez cela aux difficultés de l’année écoulée. Néanmoins, plusieurs fonctionnalités et tendances laissent présager un avenir radieux pour les acheteurs d’ordinateurs portables, en particulier si vous êtes à la recherche d’un PC de jeu, comme beaucoup de gens le sont ces jours-ci.

Sans plus tarder, ce sont les meilleures innovations en matière d’ordinateurs portables dont nous avons été témoins au CES 2021.

Asus ROG XG Mobile

L’Asus ROG Flow X13 est un petit ordinateur portable de jeu de 2,8 livres et 13 pouces. Malgré ce profil petit et élancé, Asus affirme que le Flow X13 peut surpasser les ordinateurs portables de remplacement de bureau qui pèsent beaucoup plus. Comment? Avec la station d’accueil ROG XG Mobile que propose Asus.

Asus L’Asus ROG Flow X13 en action, avec le minuscule dock graphique ROG XG Mobile derrière / à droite de celui-ci.

Asus équipe le portable actuel d’un Ryzen 9 5980HS, couplé à une GeForce GTX 1650, une carte graphique discrète, mais capable uniquement de jeux modestes. La magie se produit lorsque vous connectez le Flow X13 au XG Mobile, qui comprend la nouvelle GeForce RTX 3080 de Nvidia ainsi qu’une gamme de ports utiles. Désormais, booster le jeu sur ordinateur portable avec des stations d’accueil graphiques externes n’est pas nouveau – c’est tout le schtick du Razer Blade Stealth. Mais la plupart de ces efforts tournent autour de grands quais qui gèrent les encombrants bureau cartes graphiques.

Le ROG XG Mobile choisit à la place d’utiliser Nvidia mobile RTX 3080. Cela signifie qu’il ne peut pas être mis à niveau, mais il permet également à Asus de fabriquer le dock en utilisant un minuscule design de 2,2 livres qui se glisse facilement dans un sac de voyage personnalisé conçu pour s’adapter à la fois aux docks et au Flow X13. C’est assez facile à transporter si vous en avez besoin, contrairement à d’autres solutions graphiques externes. Mieux encore, la conception polyvalente signifie que vous pouvez utiliser l’ordinateur portable nu toute la journée sans vous jeter le dos, puis vous connecter au ROG XG Mobile pour des sessions de jeu chaudes et intenses à la maison ou des sessions de création chaudes et lourdes au bureau.

L’ordinateur portable affiche le niveau supérieur

Nos autres coups de cœur sont des tendances plutôt que des produits discrets. Le plus remarquable? Les panneaux d’ordinateurs portables s’améliorent considérablement en 2021, notamment dans les plates-formes de jeu, mais en fait à tous les niveaux.

Razer Le Razer Blade amélioré offre certaines des options d’affichage les plus impressionnantes du marché, à commencer par des panneaux à taux de rafraîchissement élevé avec la possibilité d’être encore plus rapide en 1080p, 1440p et 4K.

La plupart des ordinateurs portables de jeu ont tendance à offrir quelques options standard: un écran 1080p 60Hz, peut-être un panneau 144Hz si vous avez de la chance, et souvent une option premium 4K 60Hz, le tout dans un rapport hauteur / largeur standard 16: 9. Vos options sont sur le point de devenir beaucoup plus variées.

Le plus excitant? La disponibilité soudaine d’ordinateurs portables avec des écrans 1440p, grâce au plaidoyer de Nvidia auprès des fabricants de panneaux et des vendeurs d’ordinateurs portables. Nous avons déploré le manque d’ordinateurs portables 1440p l’année dernière, mais au CES 2021, nous avons vu des ordinateurs portables de jeu 1440p annoncés par Lenovo, Acer, Razer et Asus, entre autres. finalement.

Des affichages plus rapides sont également devenus beaucoup plus courants, pratiquement tous les principaux fournisseurs étendant leurs options de fréquence de rafraîchissement. L’écran Speedy 144Hz et 300Hz + 1080p était autrefois une vente incitative de luxe, mais ceux-ci sont désormais livrés en standard dans les ordinateurs portables tels que le MSI Stealth 15M, l’Alienware m17, le Predator Triton 300 SE d’Acer et le Blade amélioré de Razer. Plusieurs ordinateurs portables de jeu offrent également des options époustouflantes de 240 Hz 1440p, mariant les deux tendances.

HP Le HP Elite Folio supprime le rapport hauteur / largeur standard 16: 9 pour une configuration 3: 2 plus axée sur la productivité, associée à des fonctionnalités de confidentialité occultant l’écran.

Au-delà du jeu, la convivialité était également une priorité pour les ordinateurs portables du CES 2021. Le Lenovo Legion 7 offre un rapport hauteur / largeur de 16:10 et le HP Elite Folio opte pour un écran 3: 2, contrebalançant le format grand écran 16: 9 qui est devenu omniprésent. Plus d’espace d’écran vertical signifie plus d’espace pour les feuilles de calcul. Le HP Elite Dragonfly G2 associe un écran flamboyant de 1000 nits à une fonction de confidentialité SureView pour garder les regards indiscrets à distance. L’option 4K de l’Alienware m17 peut être associée au suivi oculaire Tobii. Lenovo s’est associé à TUV Rheinland sur un panneau avec des niveaux de lumière bleue réduits pour empêcher vos yeux de se fatiguer. Gardez les options à venir, vous tous.

Les webcams ne sont plus (toujours) nulles

Avec tout le monde travaillant et scolarisant via Zoom, il n’était pas surprenant de voir les webcams obtenir plus d’amour dans la récolte d’ordinateurs portables 2021, mais c’était certainement le bienvenu. Malheureusement, la plupart des ordinateurs portables de jeu sont toujours livrés avec des webcams 720p ho-hum, mais le MSI GE76 Raider Dragon Edition et les nouveaux ordinateurs portables d’Alienware le dépassent jusqu’à 1080p.

HP Le HP Elite Dragonfly Max est conçu pour notre nouvelle journée de travail de vidéoconférences en série, avec des micros supplémentaires, de nouvelles améliorations audio et une caméra 5MP.

Mais HP est en tête du peloton ici, avec un fort accent sur les performances de la webcam dans ses ordinateurs portables plus axés sur les entreprises. Le HP Elite Dragonfly Max contient une webcam 5MP avec plus de 4X les pixels de votre modèle 720p standard, associée à un commutateur manuel de caméra pour s’assurer qu’elle est désactivée, et non pas une, pas deux, mais quatre microphones pour un meilleur son également. «En plus de tout ce matériel, HP intègre une multitude de technologies d’amélioration audio, notamment HP Audio Boost pour la réduction du bruit, HP Sound Calibration pour optimiser le signal à votre audition et HP Dynamic Audio pour ajuster la qualité du son pour la parole, la musique, ou des films », avons-nous écrit dans notre couverture.

Le HP Envy 14, axé sur le consommateur, s’en tient à une webcam 720p avec un obturateur physique, mais l’entoure de «HP Enhanced Lighting», un écran lumineux selfie destiné à vous donner une meilleure apparence dans toutes ces visioconférences. Les deux ordinateurs portables HP, ainsi que l’Elite Dragonfly G2 discuté précédemment, intègrent des outils d’intelligence artificielle pour filtrer le bruit de fond provenant des micros, car votre flux audio doit être aussi propre que votre vidéo. Espérons que d’autres fournisseurs suivront les traces de HP au fil de l’année.

Ordinateurs portables de jeu plus cool et plus rapides

Nous ne plongerons pas trop profondément dans les mauvaises herbes techniques ici, mais il y avait une paire de tendances extrêmement geek pour les ordinateurs portables de jeu qui méritent d’être soulignées: BARRE redimensionnable pour les ordinateurs portables et la popularité croissante de la pâte de composé de métal liquide sur le processeur.

Nvidia La BARRE redimensionnable permet au CPU de puiser pleinement dans la mémoire du GPU, offrant des gains de performances dans certains scénarios.

AMD a commencé à s’intéresser à la fonction Redimensionnable BAR de la spécification PCIe en introduisant la mémoire Smart Access dans ses processeurs Ryzen 5000 et ses GPU Radeon RX 6000 sur le bureau. Il repose sur l’option PCIe standardisée (mais auparavant inutilisée). La BARRE redimensionnable (et la mémoire Smart Access) permet à votre CPU d’exploiter la pleine capacité de mémoire de votre GPU, plutôt que de la limiter à 256 Mo de morceaux. Les gains de performances qui en résultent dépendent grandement de votre jeu, de votre résolution et même de vos paramètres, mais comme l’ont montré nos tests avec la Radeon RX 6900 XT, la fonctionnalité peut améliorer les performances jusqu’à un très notable 10 pour cent.

Maintenant que des performances supplémentaires gratuites arrivent sur les ordinateurs portables. Nvidia a déclaré que ses nouvelles puces graphiques pour ordinateurs portables GeForce RTX série 30 prennent en charge Redimensionnable BAR. Intel l’a également appelé explicitement pour ses nouvelles puces Tiger Lake H35 de 11e génération. AMD n’a pas mentionné Resizable BAR ou Smart Access Memory lors de son introduction de Ryzen 5000 Mobile, mais étant donné que les propres puces de bureau de la société ont déclenché cette tendance, considérez-le comme un verrou, d’autant plus que Nvidia affirme que son implémentation Resizable BAR fonctionnera sur tous les nouveaux annoncés puces d’Intel et d’AMD.

En passant, le métal liquide prend de la vapeur. Le métal liquide est devenu à la mode parmi les amateurs d’overclocking de bureau car il offre des performances de refroidissement supérieures à celles de la pâte thermique standard. Malheureusement, sa nature fluide et sa réaction à l’aluminium rendent son utilisation difficile dans la production de masse. Les fabricants d’ordinateurs portables doivent empêcher le métal liquide hautement efficace et de type mercuriel de s’écouler sur les puces montées en surface près de la puce du processeur. Asus et Lenovo l’ont compris et Lenovo a annoncé son utilisation dans les ordinateurs portables de jeu Legion. Asus l’applique dans chaque Cahier de marque ROG. Asus a en fait commencé à le faire lorsque les processeurs mobiles Intel de 10e génération sont sortis, mais il est intéressant de voir une fonctionnalité aussi ringarde devenir plus courante. Les ordinateurs portables des entreprises pourraient donc avoir un bruit de ventilateur plus silencieux et des vitesses de turbo boost plus longues.

SSD Surface interchangeables

Microsoft Le nouveau plateau SSD de la Surface Pro 7+.

Microsoft a dévoilé la Surface Pro 7+ au CES 2021, une version professionnelle de son cabriolet phare. Il contient des avantages tels que les nouvelles puces Tiger Lake d’Intel et les options LTE, mais nous souhaitons souligner comment la Surface Pro 7+ a été réaménagée pour permettre aux utilisateurs de remplacer son SSD.

Ce n’est pas nouveau pour la grande majorité des ordinateurs portables, mais depuis que la Surface a rejoint Apple pour diriger la charge anti-mise à niveau dans les ordinateurs portables minces et légers haut de gamme, nous croisons les doigts que cela signifie une nouvelle tendance pour Microsoft, et que les futurs modèles Surface grand public comprendront un stockage échangeable. S’il vous plaît?

Bonus: quelle est la prochaine étape pour le Wi-Fi

Belkin Le routeur Linksys AXE8400 Wi-Fi 6E dispose d’un port WAN 5 Gbps et de quatre ports Ethernet Gigabit.

Cette nouvelle technologie n’a pas été trouvée dans de nombreux ordinateurs portables au CES 2021, mais attendez-vous à la voir bientôt. Le 7 janvier, quelques jours à peine avant le lancement du CES, la Wi-Fi Alliance a annoncé son programme de certification Wi-Fi 6E, libérant la technologie sans fil sur le spectre 6 GHz. Ces ondes relativement peu fréquentées devraient offrir une augmentation de vitesse par rapport aux appareils qui utilisent actuellement les bandes encombrées de 2,4 GHz et 5 GHz.

Les fabricants de routeurs ont sauté sur l’annonce avec un arsenal de routeurs Wi-Fi 6E pour lancer le bal. Parmi les principaux fournisseurs d’ordinateurs portables, nous avons repéré le Wi-Fi 6E uniquement sur le luxueux MSI GE76 Raider Dragon Edition au CES, mais nous nous attendons à le voir devenir plus courant bientôt. Remarque: d’autres vendeurs d’ordinateurs portables ont vanté la connectivité Wi-Fi 6, mais cela n’ouvre pas le spectre 6 GHz comme le Wi-Fi 6E. Au lieu de cela, il s’agit d’un changement de nom du protocole existant anciennement appelé 802.11ax. C’est rapide, mais ce n’est pas Wi-Fi 6E.

Remarque: lorsque vous achetez quelque chose après avoir cliqué sur des liens dans nos articles, nous pouvons gagner une petite commission. Lisez notre politique de lien d’affiliation pour plus de détails.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂