Après Heartstopper, Joe Locke veut entrer dans l’histoire de Disney

célébrités

bouchon de coeur C’est l’une des séries les plus motivantes et captivantes de Netflix dans laquelle Joe Locke triomphe en tant que protagoniste. Mais désormais, l’acteur a un autre rêve : entrer dans l’histoire de Disney.

©NetflixJoe Locke dans Heartstopper

La première saison de bouchon de coeur a fait sensation dans Netflix. C’était le 22 avril dernier quand la série, avec Joe Locke et Kit Connor, est venu sur la plate-forme pour montrer une formule familière mais nécessaire. Avec une saison de huit épisodes fiction basée sur les bandes dessinées d’Alice Oseman Il se concentre sur les relations amoureuses entre adolescents, la pression sociale, l’intimidation et l’homosexualité.

Sans doutes, bouchon de coeur C’est une de ces fictions qui ont une intrigue déjà assez vue sur le petit écran, mais avec laquelle Netflix a réussi à rattraper le plus jeune. De plus, l’histoire a un point en sa faveur qui est la grande interprétation des protagonistes, Joe Locke et Kit Connor. Le premier donne vie à Charly tandis que le second joue pseudo et, tous les deux, avec leurs sentiments et leur alchimie, vont au-delà de l’écran.

A tel point que, après ces personnages et avec la grande fureur de la série, Kit Connor et Joe Locke catapulté à la renommée internationale. Eh bien, leur travail a traversé les frontières et, comme si cela ne suffisait pas, les acteurs continuent de grandir. La grande preuve en est que tous deux ont déjà des plans pour leur avenir, ce qui inclut de nouveaux projets ou, du moins, l’intention d’en avoir, comme c’est le cas avec Locke.

L’acteur a récemment avoué dans une interview avec L’indépendant Quoi a le désir de travailler chez Disney. Bien sûr, pour ce qu’il a assuré, obtenir un rôle ce serait avec l’intention d’entrer dans l’histoire. « J’adorerais jouer le premier prince gay de Disney», a déclaré l’artiste. Et, sans aucun doute, cela pourrait devenir une tendance puisque quelque chose comme ça n’a jamais été vu dans les films romantiques du réseau.

D’autre part, pour la tranquillité d’esprit des fans de Série originale de Netflixil convient de noter que Joe Locke jouera probablement à nouveau Charlie.. Une deuxième saison n’est pas encore confirmée, mais le succès du strip ne cesse d’augmenter et cela pourrait indiquer une nouvelle fournée d’épisodes. Bien sûr, la vérité est que du géant du streaming, ils ont affirmé qu’ils attendraient un mois la confirmation officielle de la poursuite de bouchon de coeur.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂