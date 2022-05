Les trois objets que tous les détenus reçoivent à leur arrivée dans la prison la plus sécurisée de Grande-Bretagne

HMP Belmarsh : sécurité maximale offre un aperçu du « huis clos le plus notoire de Grande-Bretagne », où les prisonniers résidents au fil des ans ont inclus le meurtrier de Soham Ian Huntley, le tueur de Grindr Stephen Port, le violeur de taxi noir John Worboys, le prisonnier le plus violent du Royaume-Uni Charles Bronson et Hashem Abedi, le frère du bombardier de la Manchester Arena Salman Abedi.

Un synopsis du long métrage documentaire, qui sera diffusé ce soir (mercredi 18 mai) sur Channel 5, dit : «HMP Belmarsh : sécurité maximale donne un aperçu remarquable et souvent déchirant de ce qu’est vraiment la vie dans la prison, des gangs qui peuvent dominer ses couloirs, aux braves officiers qui y ont servi et aux tristement célèbres prisonniers qui ont été cognés à l’intérieur.

« La vérité est révélée par les officiers en première ligne et les détenus qu’ils devaient garder, des gens comme l’ancien membre du gang Bobby Kasanga et l’ancien toxicomane Daniel Marczewski.

Peter McDonagh – qui a été accusé de tentative de meurtre et détenu en détention provisoire à Belmarsh pendant un an, mais acquitté plus tard – ajoute : « Vous voulez jouer au billard et vous payez un paquet de Jammie Dodgers.