Fin expliquée de « Entrevías » Saison 2

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Après huit épisodes réussis, la deuxième saison « Entrevías » s’est terminé le mardi 17 mai 2022 avec un épisode passionnant qui a atteint une part de 18,3% et 1 883 000 téléspectateurs. Dans ‘Si me matan’ (2×08), Tirso et ses amis font la fête dans le bar où la police a expulsé le narco-appartement, mais le bonheur est de courte durée.

Au milieu de la fête, le journaliste qui était derrière la piste de Salgado apparaît blessé et dit à Tirso (José Coronado) qu’il ne publiera pas l’article sur les affaires de l’ampon parce qu’il l’a menacé.

Bien qu’il ait confirmé que Guillermo Salgado est un criminel de la pire espèce, Tirso n’hésite pas à le chercher dans son bureau et à l’avertir qu’il ira à la police pour dire tout ce qu’il sait sur lui. Mais au lieu d’être intimidé, le criminel le confronte et ordonne à Nata de se débarrasser du protagoniste de « entrevías”.

Tirso n’a pas peur d’affronter Salgado dans le dernier chapitre de « Entrevías » (Photo : Mediaset)

QUE S’EST-IL PASSE A LA FIN DE LA SAISON 2 DE « ENTREVÍAS » ?

Après avoir reçu la nouvelle mission du Ghost, Nata la partage avec Nelson, qui le dit bientôt à Irene. En apprenant sa trahison, le narco prend Tirso de force et demande à son petit ami de le tuer. Lorsqu’il refuse, il pointe l’arme sur lui, alors le jeune homme n’a d’autre choix que de répondre en nature.

Pendant ce temps, après avoir découvert que Salgado était le fantôme qu’ils recherchaient depuis des années et la personne responsable du viol d’Irène, Amanda et Jimena trouvent des preuves contre lui. Cependant, ses hommes de main attaquent Jimena et Irene pour récupérer les documents.

Lorsque Tirso les trouve blessés, il pose plusieurs questions, alors Jimena lui raconte tout ce qui s’est passé. Connaissant l’identité de l’agresseur de sa petite-fille, le quincaillier décide de se faire justice lui-même. Avec l’aide des voisins, il localise et attrape Salgado.

Bien que Gladys essaie de lui faire renoncer à sa vengeance, Tirso emmène Salgado sur la voie ferrée, où il menace de le tuer, mais avant qu’il ne puisse appuyer sur la gâchette, Amanda apparaît et tire plusieurs fois sur Salgado.

QUE SIGNIFIE LA FIN DE LA SAISON 2 DE « ENTREVÍAS » ?

La deuxième saison de « entrevías» se termine par un saut dans le temps de trois mois et montre la famille de Tirso célébrant la grossesse d’Irene, qui est toujours heureuse avec Nelson. Aussi, Jimena révèle qu’Amanda est en prison et que ses avocats n’ont pas de bons pronostics.

Une fois de plus, la fête est interrompue lorsque quelqu’un frappe à la porte. À l’ouverture, Jimena et Tirso trouvent une grosse surprise. La femme à l’extérieur est l’ex-femme de Tirso et la mère de Jimena. Cela signifie-t-il que l’histoire se poursuivra dans une troisième saison ?