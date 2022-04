Google a un jeu qui vous permet de créer des vases 3D (et c’est plus addictif qu’il n’y paraît)

in

3D Pottery est un jeu Google gratuit dans lequel vous pouvez reproduire les vases des principales civilisations de l’histoire en 3D.

Google nous a habitués à masquer des jeux dans vos applications et services comme le jeu de dinosaure classique, auquel vous pourriez jouer avec et sans connexion internetqui était caché dans votre navigateur, les 7 jeux « secrets » de Google Play Games ou des jeux Google Assistant auxquels vous pouviez jouer avec votre Google Home.

Eh bien, maintenant, le géant américain a un nouveau jeu, que vous n’aurez pas à trouver car il n’est pas caché, qui permet de créer des vases 3D Et croyez-moi, c’est plus addictif qu’il n’y paraît.

Voici 3d Pottery, le nouveau jeu en ligne de Google avec lequel vous pouvez créer vos propres vases 3D

Sur le site Google Arts&Culture, vous pouvez trouver divers jeux en ligne liés à l’art et à l’histoire et le dernier arrivé sur cette plateforme est 3D Pottery, un titre vraiment addictif dans lequel vous pouvez reproduire en 3D les vases des principales civilisations de l’histoire.

Pour jouer à 3D Pottery et créer votre propre vase 3D, il vous suffit de suivre ces étapes simples :

Accédez au site Web du jeu à partir de ce lien

Cliquez sur le bouton Jouer puis dans l’option Démarrer

puis dans l’option Sélectionnez le vase que vous souhaitez recréer (au départ, vous ne pourrez le faire qu’avec l’amphore en terre cuite de la civilisation grecque) en cliquant sur l’option Recréez ce pot

Cliquez sur le bouton allons-y pour commencer à créer votre propre vase 3D

pour commencer à créer votre propre vase 3D Déplacez le curseur de la souris pour créer un trou dans le morceau d’argile

Façonner la pièce en appuyant sur le bouton gauche de la souris

Lorsque vous avez fini de le façonner, cliquez sur le bouton finir de sculpter

Placez ensuite une anse sur votre vase avec le curseur de la souris et cliquez sur le bouton Suivant

Sélectionnez la couleur avec lequel vous voulez peindre le vase et l’appliquer en déplaçant le curseur de la souris sur la pièce

avec lequel vous voulez peindre le vase et l’appliquer en déplaçant le curseur de la souris sur la pièce Cliquez sur le bouton finir la peinture et immédiatement le processus de cuisson du vase commencera

et immédiatement le processus de cuisson du vase commencera Enfin, vous verrez une image du vase que vous venez de créer et son score, qui est calculé en fonction de la ressemblance avec la pièce que vous avez dû reproduire

Ce sont les étapes de base que vous devez suivre pour créer votre propre vase 3D, mais plus tard, nous allons vous dire quelques astuces qui vous aideront à fabriquer des vases de plus en plus fidèles au modèle que vous devez reproduire. Tout d’abord, lorsque vous sculptez le morceau d’argile vous pouvez le voir sous différents angles en cliquant simplement sur le bouton gauche de la souris sur une zone videquelque chose qui vous aidera à le façonner.

Google a créé un autre mini-jeu secret dans le style du célèbre dinosaure : que faut-il faire pour y jouer

Deuxièmement, lorsque vous peignez votre vase si vous maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé sur une certaine zone du vase vous pouvez combler les lacunes sans peindre d’une manière très simple.

