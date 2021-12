Les tatouages ​​de Jonah Hill et leur signification expliqués

Après que Jonah Hill soit apparu dans le dernier film à succès de Netflix Ne lève pas les yeux, les fans ont affiné ses tatouages ​​- et il en a quelques-uns. Nous avons donc écrit un guide des encres de Jonah Hill et de ce qu’elles signifient toutes.

Il y a aussi un personnage tenant une boule magique huit et un crâne portant un chapeau de cowboy et un foulard. Nous ne savons pas exactement ce que cela signifie, mais une boule magique huit est généralement associée au hasard et à la fois à la chance et à la malchance et un crâne est traditionnellement un symbole de la mort.