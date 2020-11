"La nuit est tombée": Gerard Butler revient en tant que Mike Banning à nouveau

La série « Fallen » est-elle terminée? Tu te moques de moi, tu es sérieux quand tu dis ça! Après trois parties réussies dans lesquelles Gerard Butler a sauvé le président américain à maintes reprises sous le nom de Mike Banning, son aide est apparemment nécessaire une fois de plus. Un titre pour la suite a déjà été déterminé.

« Night Has Fallen » sera le quatrième volet de la série d’action. Et l’acteur principal Gerard Butler est bien sûr de nouveau à bord, comme le rapporte Deadline. On ne sait toujours pas si Morgan Freeman sera à nouveau considérée comme président. Derrière la caméra, cependant, une équipe bien rodée revient: Robert Kamen a été engagé pour écrire le scénario, et Ric Roman Waugh comme réalisateur. Les deux ont déjà travaillé ensemble sur « Angel Has Fallen ».

Une action qui porte ses fruits

La série d’action en trois parties est populaire auprès des fans, ce qui se reflète également dans les résultats du box-office. «Olympus Has Fallen», «London Has Fallen» et «Angel Has Fallen» ont rapporté plus de 500 millions de dollars américains. L’intrigue de l’histoire est extrêmement simple: (Ex-) employé des services secrets Mike Banning (Gerard Butler) sauve le chef d’État américain.

Histoire toujours sous clé

Ce que sera « Night Has Fallen » n’est pas encore clair. Le script n’a pas encore été écrit, mais il n’y a toujours pas d’informations sur une idée initiale. Enfin, dans la troisième partie, la série s’est un peu écartée des deux premiers scénarios, car dans « Angel Has Fallen », Mike Banning se met soudainement dans la ligne de mire. Bien qu’il soit le plus proche confident du président (Morgan Freeman), il semble qu’il planifie une tentative d’assassinat contre lui.