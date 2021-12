L’envers de Spider-Man : la curieuse révélation sexuelle de Tom Holland

Avec la première de Spider-Man : Pas de chemin à la maison, qui est déjà le plus grand succès de la Univers cinématographique Marvel de Avengers : Endgame, Tom Holland Il vit un présent unique qui le conduit à être la célébrité la plus populaire du moment. Cependant, c’est une personne ordinaire et a récemment fait part au grand public d’une pensée à caractère sexuel, même s’il ne voulait pas vraiment le faire de cette façon.

L’acteur est arrivé à sa récente sortie au milieu de l’incertitude quant à son avenir, car son contrat avec Sony et le MCU Il s’est terminé en fin d’année, en plus d’avoir déclaré qu’il souhaitait une pause. Pour la tranquillité d’esprit des fans, il a été annoncé un nouvel accord entre les parties pour la réalisation d’une future trilogie de films dans lequel il reviendra en jouant à nouveau le super-héros.

+ La curieuse révélation sexuelle de Tom Holland

La viralisation est une caractéristique typique de la modernité dans les réseaux sociaux, et c’est quelque chose qui À M il le sait très bien, pour l’avoir vécu plus d’une fois. Le plus mémorable cette année est sans aucun doute le moment où les premières photos de lui en train de s’embrasser avec Zendaya ont commencé à circuler, dans ce qui était le début d’un couple qui continue à ce jour. Que s’est-il passé maintenant ?

Le compte populaire Commentaires de célébrités Publique Holland aime une photo qui disait : « Les hommes petits ont plus de sexe ». Un problème commenté de leur parade nuptiale est qu’il mesure 1,73 mètre, tandis qu’elle mesure 1,77 mètre, et qu’on plaisante souvent sur la différence de hauteur. Le message était rempli de messages de fans assurant que parfois ils oublient qu’ils sont célèbres, tandis que d’autres se contentent de rire.

Pour la tournée de presse de Spider-Man : Pas de chemin à la maison, le couple est apparu lors d’un événement à l’hôtel de ville SiriusXM et a été consulté précisément sur cette question. À M Il a évoqué le fait que les actrices du casting étaient plus grandes que lui, mais ce n’était jamais vraiment un problème. De plus, ils ont fait remarquer avec Zendaya que croire qu’une femme ne pouvait pas être plus grande qu’un homme était un geste macho.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂