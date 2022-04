Les séries qui réussissent aux États-Unis mais en Amérique latine ne sont pas connues

in

NETFLIX

Sur Netflix USA, quatre séries sont restées dans le top 10 pendant des semaines mais ont été à peine vues en LATAM. Découvrez ce qu’ils sont et ce qui les rend si attrayants.

©IMDBLa série similaire à Vikings qui triomphe sur Netflix USA.

Les plateformes de streaming proposent dans leur catalogue différentes séries et films de pays très différents. Et même si généralement une bonne partie d’entre eux ont été créés en États Unisdans Amérique latine beaucoup choisissent du contenu ou des feuilletons en espagnol, excluant ainsi le contenu américain. Pour cette raison, nous passons ici en revue les séries qui font actuellement fureur dans Netflix États-Unis, mais que peu voient dans le service d’abonnement de pays comme Mexique, Colombie et Argentine.

+ Des séries qui ont maintenant du succès aux USA

– L’ultimatum : dire oui ou dire au revoir

Ce 2022 est venu à Netflix la réalité intitulée L’ultimatum : dire oui ou dire au revoir. S’étendant sur 10 épisodes d’une durée moyenne de 40 minutes, la série présente des couples qui mettent à l’épreuve leurs relations de longue date lorsqu’ils rencontrent d’autres prétendants potentiels. « Se marier ou démissionner ?», indique le synopsis officiel. Depuis deux semaines, l’émission est dans le top 10 aux États-Unis, alors qu’en Amérique latine, elle n’obtient pas trop d’heures de lecture sur la plateforme.

-Reine du Sud

Une autre des fictions qui est dans le top 10 aux États-Unis sur Netflix depuis deux semaines est Reine de l’âme. Alors que sa cinquième saison triomphe dans le catalogue de ce pays, dans le reste des pays, elle n’est disponible que jusqu’au quatrième épisode et n’a pas eu beaucoup de répercussion. Créé par Joshua John Miller et MA Fortin, il raconte l’histoire d’une femme qui s’accroche à ses propres forces pour devenir la tête d’un cartel.

-Coeur

L’histoire d’une famille unie par un drame fait fureur sur Netflix aux Etats-Unis. Il s’agit de Heartland, la série qui a déjà accumulé 15 saisons mais qui en Amérique latine n’en a que neuf disponibles. Son protagoniste est une jeune femme nommée Amy Fleming, membre d’une famille d’agriculteurs canadiens, qui découvre qu’elle a la capacité de sa mère : aider les chevaux blessés pour qu’ils puissent aller de l’avant.

-Le dernier royaume

Les contes vikings semblent être un succès en Amérique latine. C’est comme ça qu’il l’a montré vikings et le dernier phénomène Vikings : Walhalla. Mais aux États-Unis, la série qui se démarque actuellement avec sa cinquième saison est Le dernier royaume, prenant jusqu’à quatre semaines dans le classement des plus vues. De quoi ça parle? Alfred le Grand défend son royaume contre les envahisseurs nordiques, tandis qu’Uhtred cherche à récupérer son droit d’aînesse ancestral.

