La MLB retire le All-Star Game d’Atlanta pour protester contre une nouvelle loi restrictive sur le vote

Vendredi, la Major League Baseball a retiré le match des étoiles de cette année d’Atlanta pour protester contre la nouvelle loi de vote restrictive de la Géorgie.

Le « Midsummer Classic » était prévu le 13 juillet au Truist Park, domicile des Braves d’Atlanta, en plus d’autres activités liées au jeu, comme le repêchage annuel de la MLB.

« J’ai décidé que la meilleure façon de démontrer nos valeurs en tant que sport est de déplacer le match des étoiles de cette année et le repêchage de la MLB », a déclaré le commissaire Robert D. Manfred Jr. dans un communiqué. « La Major League Baseball soutient fondamentalement les droits de vote de tous les Américains et s’oppose aux restrictions aux urnes. »

Les républicains de Géorgie ont adopté des modifications restrictives du processus électoral d’État le mois dernier. La nouvelle loi ajoute une foule de restrictions, comme exiger une pièce d’identité pour le vote par correspondance et rendre illégal le fait d’apporter de la nourriture ou de l’eau aux électeurs en ligne.

Le gouverneur républicain Brian Kemp a immédiatement signé le projet de loi, le qualifiant de législation de «bon sens» tout en s’alignant sur l’ancien président Donald Trump dans des remarques faisant la promotion du projet de loi.

La MLB « finalise une nouvelle ville hôte et les détails de ces événements seront annoncés sous peu », selon Manfred. Le commissaire a déclaré que les festivités du All-Star Game incluraient toujours des hommages à Henry Aaron, le légendaire cogneur des Braves décédé plus tôt cette année à l’âge de 86 ans.

Le All-Star Game, qui met en vedette les meilleurs joueurs des ligues nationale et américaine, avait été prévu pour le Dodger Stadium de Los Angeles l’année dernière mais a dû être annulé en raison de la pandémie de coronavirus.

«Nous avons fièrement utilisé notre plateforme pour encourager les fans de baseball et les communautés de tout notre pays à accomplir leur devoir civique et à participer activement au processus de vote», a ajouté Manfred. « Un accès équitable au vote continue de bénéficier du soutien indéfectible de notre jeu. »

Les Braves se sont dits « profondément déçus » par l’action de la MLB et avaient espéré que le All-Star Game servirait de véhicule pour souligner l’importance des droits de vote.

« Ce n’était ni notre décision, ni notre recommandation et nous sommes attristés que les fans ne puissent pas voir cet événement dans notre ville », a déclaré l’équipe dans un communiqué.

« L’organisation Braves continuera à souligner l’importance de l’égalité des chances de vote et nous avions espéré que notre ville pourrait utiliser cet événement comme plate-forme pour enrichir la discussion. »

Le gouverneur Kemp a défendu vendredi les restrictions électorales de l’État et a accusé la MLB de se faner à la «peur» et à «l’opportunisme politique».

« Les Géorgiens – et tous les Américains – devraient pleinement comprendre ce que signifie la décision impulsive de la MLB: annuler la culture et réveiller les militants politiques viennent pour tous les aspects de votre vie, y compris le sport », a-t-il déclaré dans un communiqué. « Si la gauche n’est pas d’accord avec vous, les faits et la vérité n’ont pas d’importance. »

Alors que Truist Park se trouve dans le comté de Cobb, juste à l’extérieur d’Atlanta, la maire Keisha Lance Bottoms a averti ses électeurs que le mouvement de la MLB serait probablement le premier « de nombreux dominos à tomber, jusqu’à ce que les barrières inutiles mises en place pour restreindre l’accès aux urnes soient supprimé. »

«Tout comme les élections ont des conséquences, les actions de ceux qui sont élus ont également des conséquences», elle a dit dans un communiqué.

Le sénateur américain Marco Rubio, un républicain de la Floride voisine, a critiqué la MLB pour avoir cédé à la pression du public.

« Pourquoi écoutons-nous toujours ces hypocrites corporatifs éveillés sur les réglementations fiscales et anti-trust? » Rubio a tweeté.

Cette semaine, le président Joe Biden a déclaré qu’il soutiendrait fermement le déplacement du All-Star Game hors de Géorgie pour protester contre la nouvelle loi.

L’action de la MLB fait suite aux déclarations énergiques des sociétés basées en Géorgie Coca-Cola et Delta Airlines qui font exploser la loi de l’État.

Stacey Abrams, ancienne chef de la minorité de la Chambre des représentants de Géorgie, a déclaré vendredi dans un communiqué que elle est « déçue » que les officiels de la MLB aient remporté le All-Star Game d’Atlanta mais est « fière de leur position sur le droit de vote ».

Les républicains de Géorgie « ont échangé une opportunité économique contre une répression », a déclaré Abrams, à qui on attribue les efforts de mobilisation des électeurs qui ont livré l’État Peach à Biden et deux démocrates au Sénat américain.

« Comme je l’ai dit, je respecte les boycotts, même si je ne veux pas voir les familles géorgiennes blessées par des événements et des emplois perdus », a-t-elle ajouté. « Les Géorgiens ciblés par la répression des électeurs seront blessés à mesure que des opportunités se présenteront à d’autres États. Nous ne devons pas abandonner les victimes de la méchanceté et des mensonges du GOP – nous devons rester unis. »

Cette histoire est apparue pour la première fois sur NBCNews.com.