Les sauvegardes PS4 sont compatibles avec Star Wars Jedi: Fallen Order sur PS5

Le protocole de transfert de sauvegarde de Sony, lors du passage des versions de jeux PlayStation 4 à la PS5, a été pour le moins de mauvaise qualité. Final Fantasy VII Remake – sorti cette semaine – vous oblige à installer la version PS4 du jeu, à télécharger votre progression sur le cloud du jeu, à installer l’édition PS5, puis à télécharger les données. Ce n’est pas la fin du monde, mais c’est certainement gênant.

Cependant, Star Wars Jedi : Fallen Order – qui est sorti nativement sur PS5 aujourd’hui – change tout. L’édition de nouvelle génération peut lire les données de sauvegarde PS4 stockées sur votre console, afin que vous puissiez reprendre exactement là où vous vous étiez arrêté. De toute évidence, c’est ainsi que les choses auraient dû être depuis le début, mais ce n’est pas le cas et cette nouvelle représente donc en fait une amélioration significative.

« Sur PS5, assurez-vous que votre console dispose des données de sauvegarde PS4 sur le stockage système (soit à partir de la version précédente de la PS4 sur la console, soit en téléchargement à partir du stockage en nuage, soit en transfert via une clé USB) », expliquent les instructions d’EA. « À partir de là, il y aura une invite » Importer les données de sauvegarde du système PS4 « sur l’écran de démarrage. Sélectionnez simplement cette option et vous pourrez utiliser vos anciennes données de sauvegarde.

Depuis que cette nouvelle a été révélée, les fans ont également souligné que Saints Row: The Third Remastered gérait les transferts de sauvegarde exactement de la même manière. C’est une bonne nouvelle pour ceux qui ne sont pas encore passés à la PS5, car cela signale un changement dans la façon dont la console de nouvelle génération est capable de lire les données, et devrait donc entraîner des mises à niveau plus rationalisées à l’avenir.