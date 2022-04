Pourquoi Michael Myers porte-t-il un masque dans les films d’Halloween ?

Si nous parlons de films d’horreur slasher, les personnages avec des masques viendront toujours à l’esprit. Les films de »Scream », »The Texas Chainsaw Massacre » et bien sûr le principal antagoniste de »Halloween » Michael Myers, avec son masque en latex emblématique ont terrifié de nombreux téléspectateurs. Les masques aident certes les tueurs en série à se couvrir le visage, mais sur les téléspectateurs, ils parviennent certainement à déshumaniser le personnage et à le rendre encore plus terrifiant.

Dans la plupart des films de tueurs, les masques servent à cacher une difformité, ou à cacher leur identité et à empêcher la police de les détecter, mais on dit que c’est le personnage de Michael Myers dans »Halloween » qui a rendu le masque à la mode. une tendance pour les assassins à avoir les masques, et il y a même une raison pour laquelle le masque dudit personnage est si vague et simple.

Quelle est l’origine du masque d’Halloween ?

Myers a en fait deux masques dans le film original « Halloween », le premier étant un masque de clown qu’il a mis en 1963 juste après avoir assassiné sa sœur. Lorsqu’il s’évade de captivité 15 ans plus tard, il s’introduit par effraction dans une quincaillerie et vole divers objets, dont le masque blanc d’Halloween, grâce auquel tout le monde repère le personnage.

Cependant, le redémarrage de la franchise en 2007 voit Michael Myers obtenir le masque blanc emblématique dans son enfance, tout comme l’amant de sa sœur le prend à leur rendez-vous. Après l’avoir assassiné, lui et son beau-père violent, il enfile le masque pour achever sa sœur, laissée en attente sous le plancher de la maison de son enfance lorsqu’il revient 15 ans plus tard pour commencer son nouveau saccage.

Cependant, au-delà de la façon dont il a obtenu son masque, les films soulignent pourquoi Michael choisit de le porter, car il aurait développé une fixation sur les masques après sa série de meurtres dans son enfance, en en fabriquant un en papier mâché dans l’asile avant. son évasion. Cela le place dans le contexte d’un état mental explicable et est mieux traité lors du redémarrage de 2007.

Même dans les films, il est sous-entendu que Myers ne peut pas tuer sans le masque, car il utilise d’abord un masque de clown pour tuer sa sœur, puis à la fin lorsque Laurie, le protagoniste de l’histoire, arrache son masque , pause son attaque pour le remettre.

En bref, le masque de Michael est devenu une représentation de son mal, quelque chose que d’autres films d’horreur slasher ont sans aucun doute pris d’un exemple, faisant des masques un symbole dans les films de ce genre.