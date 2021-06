La distribution de l’émission télévisée Resident Evil Live-Action annoncée sur Netflix

Eh bien, on nous avait promis un Resident Evil annonce dans le cadre de Geeked Week, et elle est arrivée – des nouvelles du casting de la nouvelle série d’action en direct ont été révélées, ce qui verra Bosch La star Lance Reddick joue le rôle d’Albert Wesker. Et c’est là que les problèmes ont commencé. Alors que l’annonce nous a également donné plus de membres de la distribution sous la forme d’Ella Balinska, Tamara Smart, Siena Agudong, Adeline Rudolph et Paola Nuñez, c’est le casting de Reddick qui a provoqué une vague de réaction qui a pratiquement dépassé l’annonce elle-même.

Je mourrais d’envie de l’annoncer. Préparez-vous à entrer dans New Raccoon City avec le casting de RESIDENT EVIL : LANCE REDDICK / ELLA BALINSKA / TAMARA SMART / SIENA AGUDONG / ADELINE RUDOLPH / PAOLA NUNEZ. #GeekedWeekpic.twitter.com/ULKEFuYdAr – Netflix Geek (@NetflixGeeked) 11 juin 2021

Resident Evil a été annoncé par Netflix en août de l’année dernière. La série se déroule trois décennies après la découverte du virus T et conduira à la révélation des sombres secrets d’Umbrella Corporation. La série comportera huit épisodes, chacun d’une durée d’une heure. Alors que l’annonce a ensuite été bien accueillie par les amateurs de l’original Resident Evil série de jeux, l’annonce d’aujourd’hui ne les a pas tout à fait saisis de la même manière lorsqu’ils ont découvert que le personnage d’Albert Wesker, qui a toujours été dépeint comme blanc dans la série de jeux, est interprété par Reddick.

Reddick est un acteur incroyable, ayant joué dans Bosch, Frange et Le fil, et son personnage peut certainement apporter quelque chose de menaçant au rôle d’Albert Wesker, mais malgré cela, Twitter s’est éclairé avec des questions sur son casting dans le rôle et comment cela s’est passé à l’encontre de tout ce que le personnage a été construit pour être dans la franchise de jeu.

« Je ne vais pas donner une chance à cette émission de merde, le casting de Wesker est inexact en raison du racewashing. La prémisse de l’histoire semble stupide et il ne semble pas qu’elle inclura d’autres personnages clés de la franchise. Pourquoi même appeler cela Resident Evil? » a déclaré un utilisateur, publiant une photo de Wesker vue dans le jeu vidéo pour souligner son point de vue. Un deuxième a dit: « Comment l’eugéniste suprémaciste blanc littéral Albert Wesker est-il un bon choix de casting? », Et un autre a poursuivi avec: « J’ai du respect pour lui en tant qu’acteur, le simple fait qu’ils aient changé la race de Wesker est un peu raciste. »

Comment l’eugéniste suprémaciste blanc littéral Albert Wesker est-il noir un bon choix de casting? – Octoling en quarantaine (@TehPeddie) 11 juin 2021

J’ai du respect pour lui en tant qu’acteur, juste le fait qu’ils aient changé la race des Weskers est un peu raciste – Vagamer01 (@vagamer01) 11 juin 2021

Et les plaintes ne se sont pas arrêtées là. Avec l’annonce est venue une photo du casting annoncé, et beaucoup se sont rapidement demandé pourquoi cela ressemblait plus à un shooting de mode qu’à une promo pour une série d’horreur violente et sanglante. Un fan a décidé de réécrire le synopsis de l’émission en fonction des images, en proposant « Resident Evil: Fashionistas. Suivez la vie de 5 fashionistas alors qu’elles lancent l’Apocalypse Zombie! Bientôt sur Netflix! ». D’autres n’étaient tout simplement pas impressionnés par la mise en place, l’un d’eux a commenté: « Ah oui, je me souviens du jeu Resident Evil où ils rient tous ensemble dans le couloir, de bons moments. Allez, pourquoi ne pas faire une séance photo inspirée de Resident Evil pour les acteurs? » avec un autre dicton, « Cela ressemble à Raccoon City 91210 le spectacle. »

Resident Evil : Fashionistas. Suivez la vie de 5 fashionistas alors qu’elles lancent l’Apocalypse Zombie ! Bientôt sur Netflix ! – DigitalDaggers (@DigitalDaggers1) 11 juin 2021

Ah oui, je me souviens du jeu Resident Evil où ils rient tous ensemble dans le couloir, de bons moments. Allez, pourquoi ne pas faire une séance photo inspirée de Resident Evil pour les acteurs ? – Ael (@AelAlleael) 11 juin 2021

Pas seulement les adresses IP japonaises. Hollywood gâche tout maintenant. – RGX (@RGXSuperSonic) 11 juin 2021

Bien qu’il soit bien connu dans l’industrie du divertissement que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde tout le temps, il semble que vous puissiez ennuyer la plupart d’entre eux d’un seul coup. Alors que certains seront heureux d’attendre et de voir comment le spectacle se déroulera lorsqu’il sera réellement réalisé, il y en a beaucoup d’autres qui vont rogner sur ses talons tout au long de la production. Nous verrons comment tout cela se déroulera à la fin de l’année prochaine.

