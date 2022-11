The Last of Us : HBO Max confirme la date officielle de la première de la série

Plate-forme hbo max vient de sortir une nouvelle affiche pour la série »Le dernier d’entre nous » confirmant sa date de sortie officielle. Le programme basé sur le jeu vidéo créé par le chien méchant diffusera sur HBO le 15 janvier 2023, également disponible sur le service de streaming.

La série se déroule 20 ans après la destruction de la civilisation par un virus qui transforme tout le monde en mutant. L’histoire est centrée sur Joel (Pierre Pascal), une survivante qui devra guider Ellie (Bella Ramsey), une jeune fille de 14 ans. Ensemble, ils devront traverser les rues dévastées de la ville, et se protéger des menaces constantes.

Récemment, la plateforme HBO Max avait divulgué la date de la première, car sans aucune annonce officielle, le service de streaming a déclaré que la série sortirait le 15 janvier. Bien qu’il ait déjà été confirmé que la série aurait sa première en 2023, il s’agit de la première confirmation officielle de la date de sortie.

»The Last of Us » est sorti en 2013 en tant que titre exclusif du Playstation 3, recevant de nombreux éloges de la part des critiques et des joueurs pour son gameplay tendu, ses performances convaincantes et son récit puissant. Le jeu original se déroulait dans une Amérique post-apocalyptique envahie par des monstres infectés par des champignons connus sous le nom de « clickers ».

En raison de son grand succès, Naughty Dog a sorti en 2020 sur PlayStation 4 »The Last of Us Part II », un jeu suite se déroulant cinq ans après les événements du premier jeu. De même, cette année, » The Last of Us Part I » est sorti, une version remake du jeu original exclusif à PlayStation 5.

En plus de Pascal et Ramsey, »The Last of Us » de HBO met en vedette Gabriel Luna dans Tommy, Anna Torv dans Tess, Nico Parker dans Sarah, Murray Bartlett dans Frank, Nick Offerman dans Bill, Melanie Lynskey dans Kathleen, Storm Reid dans Riley, Merle Dandridge comme Marlene, Jeffrey Pierce comme Perry, Lamar Johnson comme Henry, Keivonn Woodard comme Sam, Graham Greene comme Marlon et Elaine Miles comme Florence.

Les acteurs Ashley Johnson et Troy Barker, qui incarnaient respectivement Ellie et Joel dans les principaux jeux vidéo, apparaîtront également dans la série dans un rôle encore indéfini. » The Last of Us » sera diffusé sur HBO et HBO Max le 15 janvier 2023.