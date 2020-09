Précommander la Xbox Series S: toutes les informations et questions sur la précommande

Quand le Xbox Series S apparaître?

apparaître? Quelle sera sa hauteur prix la console de nouvelle génération échoue?

la console de nouvelle génération échoue? Quand peux-tu Précommandez la console?

le Xbox Series S est officiellement de Microsoft sur 8 septembre 2020 a été révélé et confirmé. Nous savons maintenant à quoi ressembleront la console et le contrôleur. Lequel Spécifications matérielles la Xbox Series S apporte, n’a pas encore été finalisée. Cependant, selon Microsoft, il s’agit de Performances de nouvelle génération fonctionnalité.

La console avec les « performances de nouvelle génération dans la plus petite console jamais » arrivera sur le marché cette année, contre Fin 2020. La boîte ne peut pas encore être précommandée, mais vous pouvez déjà vous inscrire auprès de divers détaillants pour une notification.

Vous pourrez enfin pré-commander la Xbox Series S auprès des revendeurs Amazon, Saturn, MediaMarkt et Otto:

Important: Les précommandes ne sont pas encore en ligne. Cependant, cette page est constamment mise à jour. Revenez donc régulièrement pour être informé en temps utile de son démarrage!

Quand puis-je pré-commander la Xbox Series S?

La date exacte de sortie de la console n’a pas encore été fixée. On ne sait pas encore quand la précommande commencera. La date de sortie sera publiée sur le site officiel « Disponible fin 2020 » spécifié.

Chez certains détaillants américains tels que Best Buy, Target et Gamestop, vous pouvez stocker votre adresse e-mail afin d’être averti lorsque la Xbox peut être précommandée. Cela s’applique à la Xbox Series X et à la Xbox Series S. À partir de là, Sony a pris une mesure similaire. Vous devez vous inscrire ici pour pouvoir utiliser le Précommandez la PlayStation 5 être contacté.

Toutes les informations sur Pré-commander du PlayStation 5 avons-nous résumé dans cet article.

Inscrivez-vous ici pour recevoir une notification de précommande Xbox Series S:

Date de sortie de la console nouvelle génération

La pandémie corona, qui sévit en 2020, a donné lieu à de nombreux événements Report et retards souffert ou a été victime du virus. Mais les géants de l’industrie Sony et Microsoft sont certains que la crise n’affectera pas la date de sortie des consoles.

Il semble donc s’en tenir à la date susmentionnée: Fin 2020.

Prix: combien coûte la Xbox Series S?

Le prix du Xbox Series X n’est pas encore connue, mais Microsoft a le Prix ​​Xbox Series S officiellement sur 8 septembre 2020 révélé.

La plus petite console de Microsoft coûte 299 €. En Allemagne, le prix est habituel dans l’industrie 299 euros s’élever à.

En raison d’une fuite, nous supposons que le Xbox Série X 499 € pourrait coûter.

Quelles sont les spécifications matérielles?

Pour le moment, il n’y a pas de spécifications concernant les performances. On ne sait donc toujours pas s’il sera plus faible que la Xbox Series X.

Cependant, Micrsoft taquine la console de telle manière que, comme la Xbox SE X, elle offre des performances de nouvelle génération. le Spécifications matérielles de la grande soeur vous voyez ici.

