C’est ainsi que fonctionne le mythe des personnes qui vieillissent mais qui n’ont pas suivi de saines habitudes

«Eh bien, ma grand-mère fumait un paquet de tabac tous les jours et a vécu jusqu’à quatre-vingt-seize ans! Si vous avez déjà entendu une phrase similaire, vous saurez qu’il y a des gens qui, bien qu’ils n’aient jamais pris en compte des habitudes saines, leur vie a été longue et prospère? Du moins le semble-t-il à ceux qui les utilisent comme exemples. Qu’y a-t-il derrière ces vies? Est-ce la santé qui a accompagné ces exemples ou peut-être avons-nous été trompés de voir l’exception comme une règle? Nous avons essayé de donner un sens à cette attitude en consultant divers psychologues et en examinant ce que la science actuelle sait de la santé. Telles sont nos conclusions.





« Et il a atteint le … »

À ce jour, la personne la plus âgée que nous connaissions était Jeanne Louise Calment, née en 1875 et ayant vécu jusqu’à 122 ans, rien de moins, laissant sa marque sur le livre Guinness des records. Et, curieusement, cette femme fumait deux cigarettes par jour de 21 à 117 ans. Calment prétendait également utiliser de l’huile d’olive dans presque tout ce qu’elle mangeait et, plus curieux encore, boire du porto et manger environ un kilo de chocolat a la semaine.

Le cas de ce fameux supercentenaire n’est pas le seul. Comme Calment, Susannah Mushatt Jones, Winnie Langley ou le célèbre George Burns ont également vécu plus de cent ans en mangeant du bacon tous les jours ou en fumant sans scrupules. Ces vieillards sont venus vivre longtemps et durement, presque sans se soucier de leur santé. Certains ont adopté des habitudes saines bien dans leurs années, ce qui semble complètement contredire les recommandations les plus modernes en matière de santé.

Les exemples se comptent par dizaines: Wenceslao Moreno, Christian Mortensen, Sarah Knauss, Emma Morano, Jirōemon Kimura … Et pratiquement tous ont leur propre « truc » pour aller aussi loin dans le long chemin de la vie. Et qu’en dit la « science »? Y a-t-il un secret pour boire du vin tous les jours? Ou dans la graisse du faux-filet? Ou est la question dans les gènes? La réponse semble cependant en être une autre.

La santé est une carrière à long terme

Il existe deux principaux facteurs de santé. Grossièrement Cette opinion est assez générale chez les chercheurs qui indiquent que ces facteurs sont les habitudes et la génétique. Comme nous ne pouvons pas contrôler nos gènes, il ne nous reste plus qu’un régime et de bonnes habitudes. Mais c’est bien car, selon une estimation, près de 80% de notre bien-être dépend précisément des habitudes que nous adoptons.

Près de 80% de notre bien-être dépend précisément des habitudes que nous adoptons

Nous devons le reste à des facteurs génétiques, que nous connaissons de mieux en mieux, mais qui sont difficiles à encadrer dans cette santé. Par exemple, nous savons qu’il existe une relation avec les télomères, la partie la plus éloignée du centre d’un chromosome, et la longévité. Mais on sait seulement que ceux-ci diminuent, normalement, avec l’âge, sans connaître le mécanisme exact qui influence la santé.

Grâce à la génétique inhabituelle des Kahn, quatre frères qui ont passé l’âge de cent ans de manière saine, et qui ont servi d’objet d’étude pour une enquête intéressante à l’Institut de médecine Albert Einstein, nous savons aujourd’hui qu’il existe une mutation associée au bon cholestérol et au cholestérol. longévité. Ces frères n’ont pas non plus mené une vie particulièrement saine. D’autres mutations présentes sur les chromosomes quatre (rs28391193) et sept (rs3764814) ont également été associées à une longévité accrue, bien que leur relation exacte ne soit pas connue.

On connaît de plus en plus de gènes qui ont un impact sur notre longévité et notre santé, sans aucun doute mais cela ne signifie pas que nous comprenons pleinement la relation ou la fonction qu’ils ont. Cependant, nous avons des milliers ou des millions d’études qui expliquent qu’une alimentation équilibrée est bonne pour la santé, et en plus de cela, elles clarifient pourquoi par des explications métaboliques, physiologiques et cellulaires … Nous savons aussi que l’exercice et une vie active aident à de nombreux aspects, non seulement physiques, mais aussi psychologiques. De plus, nous savons aussi qu’elle peut être contrôlée, comme nous l’avons dit, car nous sommes en mesure d’améliorer nos saines habitudes.

D’un autre côté, nous savons avec certitude que fumer est mauvais pour la santé, comme consommer trop de viande rouge ou de graisses malsaines, trop de sucre … La santé, selon les études, est une course de longue distance, dans le ces habitudes marquent jusqu’où nous irons. Cependant, si tel est le cas, comment se fait-il que ces supercentennaires dont nous parlions soient arrivés si loin?

L’illusion de la concentration: pourquoi nous nous trompons

L’exception ne fait pas la norme, nous comprenons tous ce fait. Cependant, quand quelqu’un soutient que tel ou tel membre de la famille est devenu très vieux sans habitudes saines, il laisse de côté les preuves. Au lieu de cela, il se concentre sur un point qui l’intéresse beaucoup plus. Le prestigieux psychologue Daniel Kahneman appelle cela «l’illusion de concentration». « Nous ne percevons pas la réalité telle qu’elle est », nous raconte le psychologue et vulgarisateur Eparquio Delgado, du Centre psychologique de Rayuela.

Malgré les avertissements quotidiens, les conseils médicaux et les exemples de personnes souffrant d’atroces maladies associées à de mauvaises habitudes, les personnes qui défendent la «mauvaise vie» des supercentenaires s’accrochent à ce qui leur tient à cœur. «Ce ne sont pas des conséquences certaines», explique Eparquio lorsqu’on l’interroge sur toutes ces campagnes de sensibilisation. « Les conséquences sûres sont celles que nous percevons avec nos sens ».

«Le contact que nous avons directement avec la réalité», poursuit-il, «ce que l’on appelle en psychologie le contact avec les contingences, n’a pas la même valeur qu’une série de règles verbales que nous comprenons tous». Le psychologue explique qu’il existe de nombreuses études qui tentent d’expliquer un comportement régi par des «règles» et un comportement régi par des «contingences»: «Un comportement contrôlé par des règles, par exemple, on pourrait l’apprécier si je vous disais ‘ne touchez pas au four, parce qu’il brûle. « Il est médiatisé par des guides, des affirmations et des messages verbaux dans un contexte que nous comprenons tous les deux. »

«Cependant, si vous touchez le four», explique-t-il, «et que vous ne vous brûlez pas, malgré l’avertissement, il s’estompe. À cela, nous ajoutons un fait important, à savoir que nous avons tendance à préférer les situations qui nous renforcent davantage. ‘, comme cela se produirait dans un biais de confirmation. » Avec cela, l’expert explique que plusieurs fois, nous « voyons » ce que nous « voulons voir », peu importe s’ils nous avertissent qu’une attitude ou une action est mauvaise pour notre santé.

Les dépendances jouent un rôle dans votre vie, et vous ne pouvez pas arrêter une dépendance simplement en l’éliminant, mais vous devez changer votre vie pour arrêter.

« Lorsque l’élément aversif ou la punition est imminent, alors il prend racine. Mais lorsque ceux-ci s’affaiblissent, avec le temps, et que les éléments de renforcement restent, nous oublions le comportement positif. » Cela coïncide, dans une large mesure, avec l’illusion de focalisation de l’hypothèse de Kahneman. Pour Eparquio, en plus, il y a un autre facteur très important: le contexte. «Le tabagisme est également un problème beaucoup plus complexe, par exemple. Les dépendances ont un rôle dans votre vie, et vous ne pouvez pas arrêter une dépendance simplement en l’éliminant, mais vous devez changer votre vie pour arrêter.

Ce facteur est crucial pour comprendre la justification faite par de nombreux partisans des habitudes malsaines. « Il y a quelque chose de très naturel dans le fait qu’une personne qui a des habitudes malsaines les maintient malgré les avertissements. Avec la question de la santé, la question est assez compliquée. Comment allons-nous changer nos habitudes si des mesures ne sont pas mises en place pour nous aider à les changer? », Se défend-il. « Si ce qui est destiné à changer les habitudes des gens, ce qu’il faut faire est de modifier les contingences de leur vie », ce qui influence l’illusion que ces supercentenaires à la vie malsaine sont devenus plus âgés à cause de cela meme question. Mais que dit la réalité?

La réalité contredit la croyance

Comme nous l’avons dit, Kahneman a parlé des préjugés que nous avons dans nos perceptions. L’une des plus importantes dans leurs hypothèses était connue sous le nom de «loi des petits nombres», qui consiste en la tendance à croire qu’une distribution d’échantillon est distribuée de la même manière qu’une distribution de population, quelle que soit la taille de l’échantillon. C’est ce que nous voyons dans un petit échantillon est en fait ce qui se reflète dans la population spécifique.

En fait, bien que ces pensions ils ne représentent qu’un très petit nombre, puisqu’ils totalisent à peine quelques centaines, parmi les milliards de personnes que nous sommes dans le monde. Et même ainsi, il y a ceux qui les utilisent comme exemple. Que nous dit la vraie image à ce sujet? «En 2018, près de 6% de la population espagnole était octogénaire», explique Laura Ponce, assistante sociale, psychologue clinicienne et docteur en psychologie du vieillissement, dont l’expérience avec les personnes âgées nous aidera à comprendre un tableau assez complexe.

Si nous continuons ainsi, en 2060, les octogénaires représenteront 13,1% de la population espagnole

«Si nous continuons ainsi, en 2060, les octogénaires représenteront 13,1% de la population espagnole». On constate, petit à petit, que la population vieillit, vieillit de plus en plus. En fait, ceux d’entre nous qui n’ont pas atteint l’âge de quarante ans peuvent encore vivre jusqu’à 100 ans beaucoup plus facilement. Et cela, grâce à quoi?: « Les personnes âgées sont conscientes que le plus important est d’avoir des soins de santé publics et accessibles. Que grâce aux progrès technologiques contre les maladies, nous avons gagné en espérance de vie. »

Mais le cas des supercentennaires reste une exception. Au contraire, les personnes âgées, comme l’explique Laura, ils sont de plus en plus conscients des bonnes habitudes. « Ce que j’ai trouvé [durante estos años de trabajo con mayores] c’est que chaque personne est un monde », nous dit-elle.« En général, je suis tombée sur beaucoup plus de gens, surtout des femmes, qui essaient beaucoup plus de prendre soin d’eux-mêmes: ils font de l’exercice tous les matins, mangent mieux, restent actifs … « Cette prise de conscience avec des habitudes saines va dans le même sens que celle d’une population de plus en plus longue. » On trouve aussi des gens qui sont conscients de ne pas suivre de saines habitudes, mais il y en a beaucoup moins. «

Mais en plus des habitudes, un aspect extrêmement important chez les personnes âgées est de vivre ensemble. « Une chose qui m’inquiète, chez les personnes âgées, c’est la solitude. Lorsque les personnes âgées perdent leur conjoint, lorsqu’elles ont perdu leurs frères et sœurs ou n’ont pas de parents et vivent dans des ménages d’une seule personne, ce qui est la tendance européenne en ce moment, leur espérance de vie diminue. « Et si cet aspect était, en fait, le Qu’est-ce qui aurait donné l’impulsion à ces superannients, plutôt que les habitudes malsaines que nous avons associées à ce que disent nos connaissances scientifiques actuelles?

En fait, l’activité mentale et la santé cognitive et le vieillissement actif, comme le montre Laura dans certaines de ses études, augmente la qualité de vie de nos aînés. Mais encore une fois, nous ne pouvons pas lier un seul fait à la longévité, tout comme nous ne pouvons pas le lier à un gène ou à une maladie. Ce que nous pouvons dire, c’est que pour le moment, les preuves indiquent que l’amélioration des habitudes, y compris chez les personnes âgées, contribue à améliorer l’espoir et la qualité de vie des gens. Et si un membre de la famille atteignait 120 ans en traînant une habitude néfaste pour la santé? Son exemple en est un contre les millions de personnes âgées qui vivent plus longtemps grâce à de meilleures habitudes de vie.