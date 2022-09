Si vous êtes quelqu’un qui souffre de fibromyalgie, nous comprenons exactement ce que vous êtes susceptible de ressentir aujourd’hui. Cette condition peut entraîner des épisodes massifs et prolongés de fatigue et des habitudes de sommeil irrégulières et incohérentes. Il a également tendance à produire une douleur constante dans les os, les muscles et plus encore. Au fil du temps, cette maladie chronique peut devenir extrêmement débilitante et rendre le quotidien difficile.

Photo : Joyce McCown/Unsplash

L’utilisation et l’efficacité du traitement peuvent varier, et pour beaucoup, cette maladie principalement féminine peut être difficile à maîtriser.

Comme de nombreuses conditions, cependant, le simple fait de savoir pourquoi cela vous a affecté peut être bénéfique pour la guérison et la gestion. Dans cet esprit, vous devriez examiner les causes de la fibromyalgie afin de pouvoir déterminer pourquoi cela vous a affecté.

Quelles sont les principales causes de la fibromyalgie ?

Comme vous l’avez peut-être déjà découvert en parlant à votre médecin, la réponse que vous recevez diffère à chaque fois. Contrairement à d’autres conditions, il n’y a aucune raison évidente pour laquelle cela vous a affecté. L’un des principaux facteurs de causalité, cependant, peut être la génétique : si votre famille a des antécédents de cette maladie, vos chances de l’avoir sont également plus élevées.

Certains pensent qu’il s’agit d’une maladie génétique qui est aggravée et provoquée par tout, de l’infection corporelle au traumatisme émotionnel et au stress mental, y compris la dépression. Les personnes qui subissent d’immenses traumatismes physiques ou mentaux pourraient se trouver plus à risque de faire face à cette maladie grave.

Photo : Benjamin Wedemeyer/Unsplash

Vous pourriez également être plus à risque si vous avez récemment eu une autre maladie grave. Tout, de la grippe aux infections gastro-intestinales, peut vous rendre plus à risque de souffrir de fibromyalgie. En bref, nous ne sommes absolument pas sûrs à 100 % du facteur de causalité évident. Nous savons que ce n’est pas une bonne nouvelle, car cela peut rendre la détermination de ce qui s’est mal passé dans votre vie – le cas échéant – un peu plus difficile qu’auparavant.

Généralement, cependant, les principales causes sont liées à votre génétique et à vos antécédents médicaux récents. Le traitement tourne souvent autour de facteurs typiques tels que le soulagement de la douleur, les médicaments anti-épileptiques et les médicaments anti-dépression. Pour le moment, il n’y a pas grand-chose qui puisse apporter un soutien garanti – et malheureusement, il n’y a pas de remède à notre connaissance pour le moment.

La fibromyalgie, lorsqu’elle frappe, peut devenir limite et ruiner la vie. Comprendre ce à quoi vous êtes confronté et pourquoi devrait, espérons-le, jouer un rôle pour vous aider à vous sentir mieux au fil du temps. Parlez-en à votre médecin, essayez de trouver la cause personnelle à laquelle vous êtes confronté et voyez ce qui peut être fait pour aider à soulager et à contrôler vos symptômes. Bonne chance!