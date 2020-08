Les phases de la lune influencent notre organisme

Ce n’est pas nouveau que la Lune interfère avec les énergies terrestres, que ce soit dans les marées, dans l’agriculture ou chez les animaux eux-mêmes. Si nous sommes aussi des animaux, la Lune nous affecte-t-elle d’une manière ou d’une autre? Découvrez maintenant!

Un article publié dans le National Criminal Justice Reference Service présente plusieurs données sur le comportement humain. L’astronomie lunaire a indiqué avec précision que l’influence gravitationnelle de la Lune provoque des tensions sociales et un déséquilibre émotionnel.

La nouvelle lune interfère avec notre sommeil

Cela se produit principalement en raison de la luminosité qu’il exerce. Sa lumière perturbe l’obscurité dont nous avons besoin pour bien dormir, et ainsi nous finissons par repartir avec un sommeil altéré.

Plus de bébés naissent pendant la Super Lune

Des chercheurs japonais ont mené une étude et ont rapporté que plus de bébés sont nés lorsque la Lune était à son point le plus proche de la Terre que dans d’autres situations.

Plus de bébés peuvent naître pendant la Pleine Lune

Il n’y a toujours rien de vraiment prouvé, mais il existe plusieurs théories qui prétendent qu’il y a un taux de natalité plus élevé pendant les périodes de pleine lune. Selon Monika Von Kiss, auteur du livre «Rubra Force – Flows of Female Power», cela se produit en raison de la force de gravité exercée sur le liquide amniotique pendant cette période. L’idée est que de la même manière que la Lune affecte les marées, elle est également capable d’influencer notre corps, composé à 70% d’eau.

Ce ne sont là que quelques-unes des façons dont la Lune nous affecte, mais vous, bien sûr, avez peut-être déjà réalisé les effets qu’elle vous cause personnellement. Selon le stade, vous pouvez avoir remarqué une augmentation de votre libido ou vous sentir plus inspiré. Et nous voulons savoir! Comment la lune vous affecte-t-elle? Dites le nous dans les commentaires!