Clubhouse a atteint 8 millions d’utilisateurs (mais n’arrive toujours pas sur Android)

Après une période initiale pendant laquelle le nombre d’utilisateurs en Italie était plutôt limité, le succès croissant de Pavillon cela ressort du nombre d’utilisateurs et de salles de langues qui ont commencé à envahir le réseau social au cours des 10 derniers jours. La plate-forme sociale basée sur l’audio en temps réel, cependant, enregistre d’excellents chiffres partout dans le monde, atteignant ainsi le cap du bien 8 millions d’utilisateurs – dont la plupart ont conquis en quelques semaines.

La société d’analyse App Annie, qui suit en permanence la progression de toutes les applications dans les magasins numériques des différentes plateformes, a pensé à certifier l’objectif. L’application la plus parlée du moment a été le protagoniste d’une croissance spectaculaire ces dernières semaines et en particulier le mois dernier. D’une part, il est vrai que le Clubhouse a ouvert ses portes en mars de l’année dernière; en revanche, dans les premiers mois de l’année, le nombre de nouveaux utilisateurs conquis chaque semaine est toujours resté quelques milliers.

Il y a deux raisons derrière la courbe décrite par le graphique fourni par App Annie pour illustrer la croissance de Clubhouse. La première est que le réseau social est toujours limité par un système d’invitation qui empêche les nouveaux utilisateurs de s’abonner librement. Chaque membre a à sa disposition deux passes à envoyer sous forme de message à autant de contacts, qui se sentent tellement motivés à entrer sur le réseau social et à inviter l’un l’autre deux gens. La méthode décrit exactement une courbe exponentielle qui ne pourrait exploser à son potentiel maximum qu’après la première période de rodage du social.

En fait, si le système d’invitation avait également été utile pour les développeurs en tant que technique de marketing, en revanche il n’aurait pas fonctionné seul si le réseau social derrière lui n’avait pas de potentiel réelest. La sortie des États-Unis a ensuite servi de caisse de résonance mondiale pour Clubhouse, tandis que l’entrée de personnalités telles que Mark Zuckerberg, Elon Musk et des dizaines d’acteurs, d’influenceurs et de VIP du monde entier ont fait de l’application une véritable curiosité. beaucoup veulent essayer au moins une fois, ne serait-ce que pour l’abandonner pour toujours.

Reste à comprendre combien et comment le réseau social va se développer une fois arrivé l’application d’attente pour Android qui, cependant, se cache encore; dans l’intervalle, les autorités chargées de la protection de la vie privée et les observateurs du monde entier ont déjà commencé à soulever les premières critiques sur l’utilisation de la plateforme et les abus potentiels de ceux qui la gèrent.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂