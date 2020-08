“Des nuits sans sommeil”: Lori Loughlin a peur d’aller en prison

En raison du scandale de corruption à l’université, Lori Loughlin risque bientôt une peine de prison. Elle se prépare maintenant du mieux qu’elle peut. Pas avec les cours d’autodéfense – c’est autre chose qui “terrifie” l’actrice américaine.

En fait, l’actrice de “Full House” Lori Loughlin est partie avec un œil au beurre noir. Elle n’a qu’à aller en prison pendant deux mois en raison du scandale de corruption universitaire impliquant ses filles. Néanmoins, elle est très préoccupée par la peine de prison imminente, qui est moins liée à la prison elle-même qu’à la pandémie corona, qui fait particulièrement rage aux États-Unis, comme l’a révélé une source du cercle de Loughlin du côté américain “People”.

Selon cela, elle a «terriblement peur» du temps passé derrière les barreaux, qu’elle n’aura à commencer qu’en novembre prochain. D’ici là, elle tentera d’utiliser diverses préparations pour renforcer au maximum son système immunitaire, a voulu savoir le site. “Cela lui donne définitivement des nuits blanches”, a déclaré la source anonyme.

Le mari doit aussi passer derrière les barreaux

En plus de purger sa peine, Loughlin doit également purger 150 heures dans la collectivité et payer 150 000 €. Son mari Mossimo Giannulli a également été reconnu coupable de cette affaire. Il a été condamné à cinq mois de prison, 250 heures de travaux d’intérêt général et une amende de 250 000 €.

Le couple, marié depuis 1997, a plaidé coupable d’avoir triché en payant 500 000 dollars pour emmener leurs filles à l’Université de Californie du Sud. Selon “People”, ils auraient maintenant dû déposer une requête pour que leurs peines de prison respectives ne se chevauchent pas, afin qu’ils puissent se relayer pour être là pour leurs enfants Olivia Jade et Isabella Rose.