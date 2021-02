Les personnes qui ont joué aux Sims se souviennent des choses tordues qu’ils ont faites à leurs personnages

Le jeu emblématique et légendaire, Les Sims, a officiellement eu 21 ans, ce qui signifie qu’il pourrait enfin acheter de la bière et jouer à Las Vegas.

Les développeurs ont pris la structure simple d’une maison de poupée et ont transformé ses prémisses ludiques en un exutoire de créativité. Les joueurs étaient autorisés à concevoir les maisons de leurs Sims et à décider où leur vie allait passer du berceau à la tombe.

Certains Sims mènent une vie épanouie et agréable … certains ont été frappés par un malheur inexplicable à chaque étape du chemin. Ce sont leurs histoires … * DUN DUN *.

Les gens qui jouent Les Sims aime une bonne rancune et un joueur appelé snorlaxmom666 a rappelé ce qu’elle avait fait à leurs personnages.

« Lily Feng [a random non-player character/NPC] j’ai volé ma nourriture que j’avais payée lors d’un festival », ont-ils écrit.

«Je l’ai invitée, prévoyant de l’enfermer dans une pièce et de la laisser mourir. Mais ensuite son mari passait, alors je l’ai enfermée dans une pièce avec le strict nécessaire et une grande fenêtre donnant sur la chambre de mon Sim.

«Puis j’ai séduit son mari pendant qu’elle regardait, et je l’ai laissée partir. Peut-être que tu paieras ta propre nourriture maintenant, Lily.

Bien que cela puisse être un peu sauvage, d'autres joueurs ont raconté comment ils vivaient juste pour créer un drame. Honnêtement, c'est comme le Vraies femmes au foyer de Monte VistaIci. Vous avez eu des aventures, des enlèvements par des extraterrestres, des cas de personnes disparues, des romances éclair, des grossesses non planifiées, et parfois, tout cela en même temps.

Le joueur AhemExcuseMeSir a déclaré: « Je n’aime pas utiliser de triche d’argent, mais je voulais que mon Sim devienne riche rapidement. Elle a séduit Mortimer. [Goth, an NPC], l’a convaincu de quitter Bella [his wife], je l’ai épousé, puis j’ai passé cinq bonnes minutes à caqueter lorsque l’écran partagé de la maison est apparu et j’ai pu déplacer Bella et leurs deux enfants dans un petit démarreur d’une chambre pendant que ma carte SIM emménageait dans le manoir Goth avec Mortimer. »

Mais au fil du temps, les gens sont devenus plus créatifs que de simplement enfermer leur Sim dans une pièce.

Gamer peasant007 a déclaré: « Une fois, j’ai eu un Sim qui m’a tellement énervé que je l’ai enfermée dans une pièce avec ces haut-parleurs muraux qui ne diffusent que de la musique de Noël.

«Dans cette pièce, il y avait une télévision de la taille d’un mur et je l’ai forcée à regarder la chaîne de cuisine pendant qu’elle mourait lentement de faim.

Ce joueur a assuré que la Sim ne pouvait pas dormir à cause du bruit et qu’elle ne pouvait pas se soulager car il n’y avait pas de salle de bain.

« J’ai refusé de la laisser changer de chaîne à la télévision. Seulement cuisiner, jour et nuit », ont-ils poursuivi. « Fait amusant: il faut environ trois jours à un Sim pour mourir de faim. » Yikes.

Droid85 est devenu beaucoup plus sombre que cela et a expliqué: « J'ai téléchargé un mod qui me permet de placer des émetteurs d'humeur négative, alors j'ai créé 'The Simferno', chaque pièce étant dédiée à une humeur négative spécifique (Dépression, Colère, Embarras, etc.).

« J’ai créé sept individus et des histoires sur les raisons pour lesquelles ils méritaient d’être torturés ici. Quoi qu’il en soit, j’ai joué le tortionnaire pervers avec les traits pervers et méchants, j’ai rendu ses besoins statiques et j’ai torturé les autres individus. Il y en avait sept, mais Je n’ai fait qu’un seul lit, des chaises inconfortables, une toilette, un lavabo.

« Mon tortionnaire s’est fait des ennemis avec tous, même un enfant (même si cela ne me permettait pas de combattre l’enfant). Chaque fois qu’ils avaient des interactions agréables entre eux, mon Sim intervenait et utilisait le mal ou le mal. pour ruiner leur humeur.

«Chaque fois qu’un Sim s’endormait, je le réveillais (sauf quand il s’évanouissait brièvement sur le sol – je n’avais pas cette option). J’ai essayé de garder tous les Sims à peine en vie, mais j’en ai perdu un à cause de la faim . »

Droid85 a mis fin à l’expérience parce qu’ils s’ennuyaient.

Bien sûr, il y a des millions d’histoires qui sont tout aussi dépravées et scandaleuses. Que vous ayez enlevé les escaliers de la piscine, emporté la douche pour voir les parties intimes floues ou obligé votre Sim à se mouiller et à aller à l’université militaire, tout cela faisait partie de l’expérience.

Dans un numéro du magazine officiel Les Sims, le psychologue Dr Jamie Madigan a expliqué que soumettre les Sims aux pires choses que le jeu a à offrir n’est pas si étrange.

«Les gens peuvent simplement être curieux de savoir ce qui se passe lorsqu'ils créent ces situations, et les résultats peuvent même être considérés comme amusants», a déclaré Madigan.

« Il existe de nombreuses façons de jouer au jeu, et ces choix infinis sont ce qui suscite le plaisir. »

Il a ajouté que la réalisation de ces boucles de rétroaction vertes attirait les joueurs vers le jeu et pourrait les utiliser inconsciemment. Les Sims travailler sur leurs insécurités.