« Bridgerton » : pourquoi Kate et Edwina s’appellent « Bon » et « Didi »

Malgré les changements qu’elles (Simone Ashley) et Edwina Sharma (Charithra Chandran) ont subi dans le deuxième saison de « Bridgerton » concernant le roman de Julia Quinn, « Le vicomte qui m’aimait« , leur relation en tant que sœurs n’a pas été modifiée, en effet, elles ont inclus les surnoms affectueux « Bon » et « Didi ».

Afin de renforcer la diversité des séries produites par Shonda Rhimes pour Netflixles Sheffield sont devenus les Sharmas, qui retournent à Londres après que Lady Mary Sheffield Sharma (Shelley Conn) s’est échappée avec un employé de Bombay, aujourd’hui Mumbai, en Inde.

De plus, le nom complet de Kate passe de Katherine à Kathani dans la deuxième saison de « Bridgerton”. Mais revenons aux jolis surnoms de Kate et Edwina, que signifient-ils vraiment ?

Kate et Edwina parlent à Lady Danbury dans la deuxième saison de « Bridgerton » (Photo : Netflix)

POURQUOI KATE ET EDWINA SONT-ELLES APPELÉES « BON » ET « DIDI » ?

Bien que l’amour familial entre Kate et Edwina se manifeste dans de nombreux détails qu’ils ont l’un avec l’autre, il est certainement plus efficacement représenté par leurs surnoms. Kate appelle Edwina « bon», qui signifie « sœur » en bengali, également connu sous son endonyme bangla. Pendant ce temps, Edwina appelle Kate « Ai-je», qui signifie « sœur aînée » en hindi.

Comme le souligne Screen Rant, l’Inde a une histoire linguistique complexe. Le pays compte actuellement 22 langues officielles, c’est-à-dire qu’il possède le plus grand nombre de langues officielles au monde. « Le bengali et l’hindi font partie de ses langues officielles, mais l’hindi est beaucoup plus prolifique à Mumbai que le bengali, qui est principalement parlé dans le nord et le centre de l’Inde.», a indiqué le média précité.

De plus, le vrai nom de Kate, Kathani, est techniquement tamoul et signifie « déclaration » en hindi, ce qui pourrait être un moyen de refléter la nature de la femme qui a conquis Anthony lors de la deuxième saison de « Bridgerton”.

Bien que la série Netflix créé par Chris Van Dusen parie sur la diversité de ses personnages, comme dans le cas des Sharma, il ne reflète pas toujours fidèlement la culture à laquelle ils appartiennent, ce qui suscite quelques critiques.