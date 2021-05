Impact Genshin: fonctionnalité attendue par les fuites des ventilateurs

DEWALT Boulonneuse à chocs 1/2'' XR 18V (machine seule) en coffret T-STAK - DEWALT - DCF894NT

Cette machine est livrée sans batterie ni chargeur. Toute nouvelle clé compacte à couple élevé BRUSHLESS XR 18V ​​avec clé de précision ™ Le puissant moteur refroidi par ventilateur fournit jusqu‘à 447 Nm de couple et 3100 impacts par minute pour les applications de fixation à usage intensif. Avec une longueur de 178 mm et un poids de 1,5 kg seulement, l‘outil conserve sa puissance tout en étant suffisamment compact pour entrer dans des espaces restreints. 3 modes de réglage (Low, Precision Wrench™, High) pour un contrôle optimal des applications de fixation, réduisant le risque d‘endommagement du matériel, des accessoires et des composants ; Le «mode bas» fonctionne à une vitesse plus lente en avant pour des applications de fixation plus délicates, mais fonctionne à pleine vitesse en marche arrière où un couple élevé pose moins de problèmes. Précision Wrench™ En marche avant, la fixation est mise en marche à pleine vitesse jusqu‘à ce que l‘outil commence à frapper. Dès que cela se produit, l‘outil s‘arrête pour permettre à l‘utilisateur de s‘arrêter, puis frappe à 3100ipm si plus de couple es Précision Wrench™ en chocs inversés à grande vitesse pour desserrer la fixation. Une fois que l‘outil détecte que la fixation est desserrée, il ralentit pour éviter que la fixation ne se détache. La haute vitesse offre la pleine vitesse en marche avant et arrière. 1/2' (13 mm) L‘entraînement carré avec goupille d‘arrêt permet une transmission plus efficace du couple et une excellente rétention de la douille Lampe LED blanche brillante située au pied de l‘outil avec temporisation pour une meilleure visibilité et une fonctionnalité de lampe de poche. Poignée XR confortable en caoutchouc et interrupteur pour un plus grand confort d‘application et un contrôle maximal Caractéristiques techniques: Couple maximal: 447 Nm Impacts par minute: 3100 imp/min Poids: 1.5 kg Longueur: 178 mm Pression sonore: 94 dB(A) Incertitude K 1 (Bruit): 3 dB(A) Puissance sonore: 105 dB(A) Incertitude K 2 (Bruit): 3 dB(A)