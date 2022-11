Les personnages tués de The Walking Dead reviennent pour la finale, mais pas comme prévu

Il y a certains grands événements télévisés auxquels les annonceurs veulent vraiment participer. Les morts vivants La finale était une heure de grande écoute pour que les publicités attirent un large public, et un ensemble particulier a donné aux fans de TWD un petit régal pour s’être assis pendant la pause dans l’action de la finale. Alors que la série avait encore quelques surprises à livrer, les fans ne s’attendaient pas à voir des personnages morts, Andrea, Milton, Rodney et Gareth revenir. Ces personnages morts depuis longtemps avaient un autre Les morts ambulants apparence grâce à une série de publicités Autodesk, Deloitte, DoorDash, MTNT et Ring. Découvrez les annonces ci-dessous :





La campagne publicitaire ingénieuse a été mise en place par la société de production Maximum Effort de Ryan Reynolds avec AMC Networks Content Room et Dan Sanborn de Kimmelot. Les récits présentés dans les publicités ont parfaitement saisi l’opportunité de rendre les pauses publicitaires presque aussi intéressantes que l’émission dans laquelle elles figuraient, et c’était formidable pour les fans de revoir d’anciens favoris comme Andrea, avec Laurie Holden reprenant le rôle qu’elle avait laissé dans la saison 3. Son retour était excitant car l’actrice Holden n’était pas particulièrement ravie de son départ de la série, qui est intervenu bien avant la mort de son personnage dans la bande dessinée.

Parlant du projet publicitaire, Deadline a rapporté que Ryan Reynolds avait déclaré :

« Les publicités doivent être amusantes. Les morts qui marchent a généré plus de conversations culturelles au cours de la dernière décennie que toute autre propriété et nous voulions honorer cela en ramenant quelques personnages d’entre les morts dans des publicités contextuelles amusantes. [Commercials] peuvent faire partie de la conversation culturelle comme ils l’étaient autrefois si souvent. Ils ont juste besoin d’un peu plus d’amour, d’attention et de malice.





Pourquoi était Andrea Les morts ambulants Mort controversée ?

Plus de Les morts vivants 11 saisons, il y a eu plusieurs changements dans le matériel source, certains plus controversés que d’autres. Alors que le récit principal de l’histoire s’est poursuivi dans la lignée des bandes dessinées de Robert Kirkman, il y a eu quelques modifications notables, notamment l’introduction de Daryl Dixon – un personnage qui n’existe pas dans les bandes dessinées – et les décès prématurés / décès présumés de personnages principaux dont Shane, Rick et Andrea parmi eux.

Alors que bon nombre des premiers départs ont été motivés par la décision des acteurs de passer à autre chose, en ce qui concerne Andrea de Lauren Holden, ni l’actrice ni les fans n’étaient tout à fait prêts à la voir quitter la série seulement trois saisons après le début de la série, quelque chose que le reste l’un des écarts les plus significatifs par rapport au récit source.

En fin de compte, Holden a dû accepter son sort et, à l’époque, a exprimé son souhait de rester plus longtemps dans la série, mais était finalement reconnaissante de l’expérience. Cependant, le personnage a fait une réapparition surprise en 2020 lors d’une scène où Michonne l’a hallucinée, mais l’actrice n’a pas été ramenée. Au lieu de cela, de vieilles images d’elle ont été utilisées pour fabriquer la scène. Sa nouvelle apparence, bien que faisant partie d’une campagne publicitaire associée, a été un ajout bienvenu pour elle Les morts ambulants périple.