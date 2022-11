Outlander et Sam Heughan : les grands gagnants des BAFTA écossais

célébrités

Sam Heughan et Étranger ils vont de pair et la preuve en est la grande victoire que la série et l’acteur ont remportée aux BAFTA. Connaître tous les détails.

© @samheughansam heughan

Étranger C’est l’une des séries d’époque les plus importantes de ces derniers temps. Diffusé par Starz dans un premier temps, il a commencé à traverser les frontières depuis son arrivée sur Netflix. Et désormais, disponible avec ses six saisons sur Star+, il continue d’être un succès. Bon, le temps passe, mais les fans continuent d’être ravis l’histoire d’amour de Jamie et Claire Fraser qui est l’une des préférées du genre romantique puisque la chimie de Sam Heughan et Caitriona Balfe fait de leur relation quelque chose de réel.

A tel point que de nombreux téléspectateurs attendent déjà avec impatience la septième saison de Étranger, qui est en plein processus de production. Et il convient de noter que, sans aucun doute, ce sera l’un des plus excitants et captivants à ce jour dans la fiction. En effet, comme l’a annoncé la production de la série, pour ces nouveaux épisodes, il y aura le retour de certains des meilleurs personnages du passé.

Parmi eux se trouvent Dougal MacKenzie, Loghaire MacKenzie, Geillis Duncan, Ian Murray Sr. et même la sœur de Jamie, Jenny. Cependant, la vérité est que de nouveaux personnages arriveront également pour tout changer. Cependant, son grand lancement est encore dans quelques mois car il a déjà été confirmé que la bande ne reviendra pas avant 2023. Donc, pour l’instant, les fans se divertissent des avances données par les acteurs.

Cependant, maintenant beaucoup ont été fascinés par de nouvelles informations sur Étranger. Il s’agit de la grande victoire qu’ils ont connue aux BAFTA écossais, où non seulement la série a été récompensée, mais aussi son protagoniste sam heughan. L’acteur a remporté le prix du meilleur Écossais à la télévision, ce qui est la plus haute distinction. Et, sans aucun doute, c’est quelque chose que beaucoup ont vu venir car son travail a toujours été très applaudi.

Il convient également de noter que Heughan a célébré cette victoire en avouant qu’ils travaillent sur une saison unique. Avec 16 épisodes, cette édition transformera la bande en une production avec un total de 91 épisodes et, d’après ce qu’il a assuré, ils sont très enthousiastes à l’idée qu’elle soit diffusée. Dans le même temps, la victoire qu’il a remportée aux BAFTA écossais était une motivation pour lui et pour continuer avec son personnage de Jamie Fraser.

