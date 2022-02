Le directeur de la fête de l’indépendance déclare que les films en franchise ruinent l’industrie

Bien qu’il semble parfois que le monde soit dominé par de grandes franchises cinématographiques telles que Marvel’s Cinematic Universe, Guerres des étoiles et le DCEU, ces films ont été responsables d’une grande partie des recettes au box-office au cours de la dernière décennie. Il est indéniable que leur popularité est la raison du nombre croissant de grandes franchises de films. Cependant, avec des gens comme Martin Scorsese, Jour de l’indépendance Le réalisateur Roland Emmerich n’est pas un grand fan de la façon dont ces films ont conquis le cinéma et est allé jusqu’à dire qu’il pense qu’ils ont « ruiné l’industrie cinématographique ».

Sa prise peut sembler un peu dramatique dans le grand schéma des choses, mais les films colossaux qui accompagnent chacune de ces franchises, telles que Spider-Man : Pas de retour à la maison et le prochain Le Batman, ont changé la façon dont les films catastrophe comme ID4 sont reçus par le public car on s’attend à ce que tout soit plus grand qu’avant. Lors d’une interview avec Den of Geek, Emmerich avait ceci à dire :

«Naturellement, Marvel et DC Comics, et Star Wars, ont à peu près pris le relais. Cela ruine un peu notre industrie, car personne ne fait plus rien d’original. »

Bien que ce ne soit pas la première fois qu’Emmerich s’intéresse aux superproductions de super-héros, il a déjà déclaré qu’il avait l’habitude de regarder des films Marvel sur des vols long-courriers pour s’endormir, et il semble que cela se résume en grande partie, de son aveu, à étant d’origine allemande. Il a révélé dans une interview précédente que les super-héros n’étaient pas une chose en Allemagne jusqu’à ce qu’il ait été au-delà de regarder ce genre de chose, donc il n’a jamais construit l’affiliation avec eux que beaucoup d’autres ont.





Il a dit un jour qu’il ne comprenait pas le concept de super-héros, commentant: «Quand vous regardez mes films, c’est toujours le Joe Schmo ordinaire qui est le héros improbable. Beaucoup de films Marvel montrent des gens en costumes amusants qui courent partout. Je n’aime pas les gens avec des capes. Je trouve ça idiot quand quelqu’un enfile un costume de super-héros et vole. Je ne le comprends pas. »

Les plus grands films catastrophe de Roland Emmerich nécessitent autant de suspension de croyance que n’importe quel film Marvel







Ayant été responsable de films tels que Jour de l’indépendance, version de 1998 de Godzilla, et Le surlendemain, ainsi que son nouveau film, Chute de lune, Les films de Roland Emmerich exigent généralement que le public suspende sa croyance à la porte alors que les gens ordinaires sautent des bâtiments et atterrissent parfaitement sur un sol solide sans une égratignure, évitent les monstres et les extraterrestres avec une facilité opportune et survivent aux événements apocalyptiques grâce à des méthodes très farfelues.





À bien des égards, il n’y a pas beaucoup de différence entre les films les plus connus d’Emmerich et les films de franchise pour lesquels il n’a pas beaucoup de temps – sauf peut-être une cape aux couleurs vives ou deux bien sûr. En fin de compte, l’industrie du cinéma n’est pas ruinée par les films Marvel ou DC, car un regard sur les dix dernières années de nominations aux Oscars montre clairement qu’il existe de nombreux autres films pour les personnes qui ne veulent pas s’asseoir. un autre épisode de manigances qui sauvent la Terre.

Le dernier film d’Emmerich, Chute de lune, voit une force mystérieuse faire sortir la lune de son orbite et sur une trajectoire de collision avec la Terre, laissant un groupe restreint de deux astronautes et un théoricien du complot tenter d’empêcher la fin du monde. Vous pouvez voir celui-ci dans les cinémas à partir du 4 février.





