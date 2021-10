Les parents de Gabby Petito disent que les parents de Brian Laundrie n’ont jamais répondu à leurs appels

Les parents de Gabby Petito ont déclaré dans une nouvelle interview que les parents de son fiancé, Brian Laundrie, n’avaient jamais répondu à aucun de leurs SMS ou appels téléphoniques inquiets après que la famille Petito eut cessé d’entendre leur fille.

Alors que la chasse à l’homme pour Laundrie se poursuit plus de deux semaines après la découverte du corps de Petito le 19 septembre dans un camping du Wyoming, les parents et les beaux-parents de Petito ont exhorté Laundrie à se rendre tout en parlant au Dr Phil McGraw dans l’émission « Dr. Phil ».

Ils ont déclaré avoir contacté la famille de Laundrie après n’avoir pas eu de nouvelles de leur fille de 22 ans et n’avoir reçu aucune réponse. Petito était en voyage à travers le pays avec Laundrie avant de disparaître fin août.

« Un parent normal, lorsque vous envoyez un SMS à quelqu’un pour lui dire qu’il va appeler les flics parce que vous ne trouvez pas votre enfant, il répondra », a déclaré le père de Gabby, Joseph Petito, à McGraw. « Pas de réponse, non rien. »

Un avocat de la famille Laundrie a déclaré à NBC News « aucun commentaire » après avoir été interrogé sur les allégations de la famille Petito sur « Dr. Phil ».

Laundrie est retourné au domicile de sa famille à North Port, en Floride, le 1er septembre sans Petito dans la camionnette qu’ils utilisaient lors de leur voyage, selon la police.

Petito a été portée disparue par sa famille le 11 septembre et Laundrie n’a pas coopéré avec les enquêteurs pour savoir où elle se trouvait, a déclaré la police.

Sa famille a ensuite déclaré aux enquêteurs le mois dernier qu’il avait fait une randonnée dans la réserve Carlton de 25 000 acres en Floride et qu’il n’était jamais revenu.

« Je pense qu’ils en savent beaucoup plus qu’ils n’en donnent », a déclaré Nicole Schmidt, la mère de Petito, à propos de la famille de Laundrie. « Quelqu’un doit commencer à parler. »

L’avocat de la famille Laundrie a précédemment déclaré à NBC News que ses parents ne savaient pas où il se trouvait et n’avaient pas aidé à sa disparition. La sœur de Laundrie, Cassie Laundrie, a également déclaré dans une interview mardi avec ABC News qu’elle n’avait aucune idée de l’endroit où se trouvait son frère.

Laundrie a été qualifiée de personne d’intérêt par le FBI mais n’est pas un suspect.

Un avocat de la famille Laundrie a également fait la lumière sur la chronologie présumée des événements au cours des deux derniers mois, déclarant à NBC News qu’il avait quitté l’Utah le 17 août, cinq jours après que le couple eut été arrêté par la police à Moab lorsqu’un témoin a appelé. 911 signalant un homme frappant une femme. Dans d’autres images de la caméra corporelle du 12 août publiées par la police la semaine dernière, Petito a déclaré aux autorités qu’une altercation entre elle et Laundrie était devenue physique et a déclaré que son fiancé l’avait frappée après l’avoir giflé en premier.

L’avocat dit que Laundrie est ensuite retourné dans l’Utah le 23 août pour rejoindre Petito lors de leur voyage sur la route. Ses restes ont été retrouvés 27 jours plus tard après son retour chez lui en Floride.

L’avocat de la famille Petito a allégué dans l’interview du « Dr. Phil » que Laundrie avait utilisé sa carte bancaire pour une partie du voyage de retour en Floride. Les autorités ont examiné son utilisation d’une carte mais n’ont pas confirmé qu’elle appartenait à Petito.

Un tribunal fédéral du Wyoming a émis un mandat d’arrêt contre Laundrie le 22 septembre, alléguant qu’il « sciemment et dans l’intention de frauder, a utilisé un ou plusieurs dispositifs d’accès non autorisés, à savoir une carte de débit Capitol One Bank » et des numéros d’identification personnels pour deux comptes.

Les autorités ont récemment enquêté sur des informations faisant état de plusieurs observations de Laundrie en Caroline du Nord, où la famille de Petito a déclaré que Gabby et lui campaient fréquemment et faisaient de la randonnée le long du sentier des Appalaches.

Une déclaration du bureau du shérif de Haywood publiée lundi a déclaré que les enquêteurs avaient « minutieusement » suivi chaque indice, « mais en vain ».

La famille de Petito pense que Laundrie est toujours là-bas, et tous l’ont exhorté à se rendre à la police.

« Vous ne faites qu’empirer les choses », a déclaré le beau-père de Petito, Jim Schmidt, à McGraw. « Pour nous, et pour lui-même, et pour sa famille. Faisons un peu de clôture. »