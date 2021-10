Jujutsu Kaisen Chapitre 162: Début du jeu d’abattage

Le début du jeu Culling est révélé dans Jujutsu Kaisen Chapitre 162, quand Amai attend le signal. Elle discute de leur stratégie avec un autre sorcier, qui essaie d’être arrogant, mais elle lui dit que s’il parle trop, elle l’écrasera.

À partir du chapitre 162 de Jujutsu Kaisen, Yuuji et Megumi commencent le jeu Culling. Amai accepte les excuses du sorcier et les deux continuent à converser. Pendant ce temps, Yuuji et Megumi comprennent que les sorciers incarnés qu’ils ont rencontrés auparavant doivent être évités.

Megumi explique que certains des sorciers réincarnés datent d’il y a mille ans et ont une perspective différente de l’existence. Se battre jusqu’à la mort est naturel pour eux, et ils le veulent, ce qui les amène à signer un contrat avec Kenjaku. Kashimo et Higurama, pense Megumi, sont d’anciens sorciers qui peuvent anticiper toute négociation.

Ils peuvent cependant communiquer avec Tsumiki. Yuuji pense que les esprits maudits sont plus violents le soir. À l’intérieur de la barrière, explique Kogane, il y a un concours mortel appelé le Culling Game, qui vient de commencer, et toute personne intéressée peut participer si elle y participe.

Kogane demande si les deux sont prêts. Yuuji et Megumi disent qu’ils sont prêts, et Kogane annonce que Fushiguro Megumi a rejoint le Culling Game, leur demandant s’ils voudraient passer par le règlement. Ils vont bien, dit Megumi, et on rappelle à Yuuji qu’ils ont besoin d’informations sur Higuruma.

Les deux ont plongé à travers la barrière et sont montés au-dessus des bâtiments de l’autre côté. Yuuji remarque qu’il est incapable de voir Megumi et se demande où elle est. Tout participant qui franchit une barrière de Culling Game est transporté dans l’un des neuf endroits, a-t-il été révélé.

Quand Jujutsu Kaisen Chapitre 162, Sortie ?

Le 17 octobre 2021, Jujutsu Kaisen-Chapitre 162 sera publié. Yuuji comprend que l’enfant qui parle de Haba et Hanyu est Yuuji Itadori, et le garçon reconnaît Yuuji. Megumi est confronté à une femme qui a exprimé son mécontentement quant à la façon dont il a nui à son attrait.

Note de l’éditeur de la première page du chapitre 161 de Jujutsu Kaisen :

Megumi fait remarquer à la femme qu’elle est celle qui a attaqué initialement. Il l’interroge sur un sorcier appelé Higurama, et elle s’excuse. La femme a éludé la question en prétendant être Rémi, la sorcière. Dans le prochain chapitre de Jujutsu Kaisen, le jeu de l’abattage continue.

Où lire Jujutsu Kaisen ?

Sur le site officiel de VIZ Media, vous pouvez lire le chapitre 162 de Jujutsu Kaisen en ligne. Le magazine en ligne de Shueisha, Shonen Jump, publie également ce manga, avec de nouveaux chapitres publiés chaque dimanche. Le chapitre 162 de Jujutsu Kaisen a été reporté et le chapitre sera mis à jour la semaine prochaine. Le défi de Yuuji se poursuivra dans le chapitre suivant.

Il s'agit de Jujutsu Kaisen Chapitre 162.