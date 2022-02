Maman verse 1 800 € à son fils adolescent pour qu’il reste en dehors des réseaux sociaux jusqu’à son 18e anniversaire

Lorna Klefsass a vu à quel point sa fille adolescente avait du mal avec les réseaux sociaux, alors quand son fils cadet a eu 12 ans, elle a décidé de lui faire une offre : restez en dehors des réseaux sociaux jusqu’à ce qu’il ait 18 ans et elle lui paierait 1 800 €.

« À 12 ans, je n’avais pas encore une aussi bonne idée de l’argent. Donc, j’étais comme oh malade, ouais, absolument », a ri Sivert Klefsass à l’affilié de Minneapolis NBC, KARE.

« Oh, j’avais des plans », a-t-il plaisanté, alors que sa mère ajoutait qu’il voulait acheter une voiture.

Malgré la réalisation éventuelle que 1 800 € n’allaient pas lui procurer son propre jeu de roues, Sivert dit qu’il s’en est tenu à cela.

Lorna a dit qu’elle l’appelait le « défi 18 pour 18 » – et l’idée est venue d’une histoire qu’elle avait entendue à la radio au sujet d’une mère faisant la même chose jusqu’à ce que son enfant ait 16 ans.

Elle a ajouté que c’était le meilleur argent qu’elle ait jamais dépensé, surtout après l’épreuve avec sa fille.

« Elle était tellement obsédée par le fait de maintenir ses séquences Snapchat que cela affectait vraiment son humeur. Cela affectait ses amitiés », a déclaré Lorna à la chaîne de télévision. « Je veux dire, c’était comme une intervention. Elle était vraiment, vraiment bouleversée, mais ce n’est même pas trois semaines plus tard qu’elle nous a remerciés et a dit qu’elle était si heureuse de ne pas avoir son téléphone.

Sivert a déclaré qu’il était compétitif et qu’il n’aimait pas perdre, alors il s’en est tenu au défi des médias sociaux de sa mère. Avec l’aimable autorisation de Lorna Klefsaas / KARE

Lorna a dit à KARE que sa fille avait maintenant une relation plus saine avec les médias sociaux, mais qu’elle essayait de sauver son fils de la même expérience avec le défi.

Sivert a déclaré que ses amis le tenaient principalement au courant de ce qui devenait viral et de qui publiait quoi sur les réseaux sociaux. Il a dit au point de vente qu’il était parfois difficile de se sentir hors de la boucle, mais il pense que ne pas avoir de médias sociaux lui a donné plus de temps pour se concentrer sur l’école et le sport.

« Dans l’ensemble, je dirais que ça vaut vraiment le coup », a-t-il dit. « Je veux dire, je le referais. »

Cela dit, lorsque Sivert a eu 18 ans, il a immédiatement ouvert un compte Instagram.

Une étude de 2019 de Johns Hopkins a révélé que les adolescents qui passaient plus de trois heures par jour sur les réseaux sociaux étaient susceptibles de voir des effets négatifs sur leur santé mentale.

L’étude a révélé que les adolescents qui passaient le plus de temps sur les réseaux sociaux étaient susceptibles d’intérioriser les problèmes, qui peuvent se manifester par des choses comme le retrait social, la difficulté à faire face à l’anxiété ou à la dépression ou à diriger les sentiments vers l’intérieur.

« Nous ne pouvons pas conclure que les réseaux sociaux causent des problèmes de santé mentale, mais nous pensons que moins de temps sur les réseaux sociaux peut être meilleur pour la santé des adolescents », a déclaré à l’époque l’auteur principal de l’étude, Kira Riehm.

« Nous devons trouver un meilleur moyen d’équilibrer les avantages des médias sociaux avec d’éventuels effets négatifs sur la santé », a déclaré Riehm. « Fixer des limites raisonnables, améliorer la conception des plateformes de médias sociaux et concentrer les interventions sur l’éducation aux médias sont autant de moyens par lesquels nous pouvons potentiellement trouver cet équilibre. »

Le Dr Shannon Curry, psychologue clinicienne et directrice du Curry Psychology Group dans le comté d’Orange, en Californie, a fait écho à ces sentiments dans une précédente interview avec AUJOURD’HUI.

Elle a ajouté que la nature « dépersonnalisée » des interactions en ligne peut conduire à une cruauté surprenante.

« Plus les enfants passent de temps sur les réseaux sociaux, plus ils sont susceptibles de se sentir déprimés, d’être victimes d’intimidation, d’adopter des comportements d’automutilation et de lutter contre des problèmes d’estime de soi », a déclaré Curry.