Les modèles FCA du segment B passent à l’avance sur la plate-forme PSA

«Cher fournisseur, nous tenons à vous informer, au nom de FCA Italie et FCA Pologne, que le projet concernant la plate-forme Fiat Chrysler segment B (pour les modèles) a été interrompu en raison d’un changement technologique en cours. Par conséquent, nous vous demandons d’arrêter immédiatement toutes les activités de recherche, de développement et de production, afin d’éviter des coûts et dépenses supplémentaires. »

Tel était le contenu de la lettre adressée fin juillet par FCA (Fiat Chrysler Automobiles) à ses fournisseurs, révélant la transition attendue, certes prématurée, vers la plateforme CMP (Peugeot 208/2008, Opel Corsa / Mokka, Citroën C4, DS 3 Crossback) du Groupe PSA pour ses modèles du segment B.

Logique. Après tout, FCA et le Groupe PSA vont fusionner en un nouveau géant, baptisé Stellantis. Si l’objectif principal de la fusion est d’obtenir des économies d’échelle, il vaut mieux commencer à travailler le plus tôt possible pour les obtenir.

Cependant, l’histoire n’est pas si simple.

Accord séparé

Le processus de fusion entre FCA et PSA ne sera achevé qu’au premier trimestre 2021. Ce n’est qu’après le fait accompli et en tant qu’entité unique, qu’ils pourront bénéficier des coûts de développement moindres (partage des plateformes et de la mécanique), et du plus grand pouvoir de négociation sur les fournisseurs (volumes plus élevés prévus, prix plus bas).

Jusque-là, FCA et PSA continuent de se concurrencer et doivent agir en tant que telles. Ainsi, jusqu’à récemment, les modèles FCA segment B en cours de développement par FCA reposaient sur une plateforme interne du groupe italo-américain, avec une date de lancement prévue pour 2022.

Désormais, cela signifierait qu’une poignée de modèles du segment B, avec un potentiel de volume très important, ne contribuerait pas aux économies d’échelle du nouveau et futur géant de l’automobile au cours de la prochaine décennie. Stellantis, après sa formation, continuerait d’avoir à ce niveau (segment B) deux plates-formes différentes en développement / production – un gaspillage de ressources.

Pour éviter ce type de déchets, FCA et PSA ont contourné le problème en signant un accord de collaboration parallèle, en marge de la fusion, pour le développement et la production de véhicules basés sur la plateforme CMP du Groupe PSA. De cette manière, ils parviennent à éviter les problèmes juridiques et les problèmes liés aux pratiques anticoncurrentielles.

Tychy, la plus touchée

La lettre envoyée par la FCA concerne principalement son usine de Tychy, en Pologne, qui produit actuellement la Fiat 500 et la Lancia Ypsilon. Cette usine sera l’un des principaux responsables de la production des nouveaux modèles FCA segment B.

Selon certains médias italiens, la production à Tychy devrait atteindre jusqu’à 400 000 unités par an, les nouveaux modèles constituant la part la plus importante de ce volume. Désormais, tout le travail déjà réalisé a été arrêté pour démarrer de nouvelles adaptations de l’usine à la plateforme PSA CMP.

Les cinq modèles du segment B fournis

D’après tout ce qui a été entendu et lu par les responsables de la FCA, au moins cinq modèles du segment B sont prévus, qui passeront désormais à la plate-forme CMP de PSA.

Sont-ils un nouvelle Jeep, plus petit que Renegade; un nouveau B-SUV pour Alfa Romeo; une nouvelle Lancia, successeur d’Ypsilon et probablement avec un format croisé; et deux nouvelles Fiat, qui passent par une 500 cinq portes et la version de production de Centoventi qui prendra la place de Panda.

Les déclarations de Mike Manley, PDG de FCA, fin octobre de l’année dernière, selon lesquelles Fiat abandonnerait (progressivement) le segment A (qu’elle mène), à ​​la recherche d’encore plus de volume et de meilleures marges, sont ainsi confirmées.

Déjà vu

Initialement, la plupart de ces modèles devaient être lancés sur le marché en 2022, mais le changement Matériel poussera les lancements plus loin.

Une situation qui rappelle celle qu’a traversée l’Opel Corsa F, actuellement en vente. Après l’acquisition d’Opel par le Groupe PSA, et avec une nouvelle Corsa pratiquement prête, mais basée sur GM, la décision a été prise de ne pas la lancer.

Le Groupe PSA, dirigé par Carlos Tavares, a décidé de déplacer la Corsa, un modèle aux volumes importants, sur la plate-forme CMP (créée par la DS 3 Crossback), afin d’éviter des coûts supplémentaires pendant le cycle de vie de l’utilitaire, qui comprend le paiement de licences pour l’utilisation de la technologie GM. Résultat: le lancement a été reporté de 18 mois pour que ce «transfert» puisse être effectué.

Les modèles du segment B de FCA seront-ils également lancés sur le marché? Très probable. Si l’on prend en compte ce qui s’est passé avec l’Opel Corsa, on ne verra que les nouveaux modèles FCA segment B, déjà basés sur la plateforme française, arriver à la fin de 2023 voire en 2024.

A cette époque, et déjà sous le signe de Stellantis, les estimations de leurs responsables sont qu’en 2025 2,6 millions de véhicules seront produits par an sur la base du CMP.

Sources: Automotive News, Corriere de la Sera.

