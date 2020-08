Shetland Saison 6: N’oubliez pas de revoir la date de sortie, le casting, l’intrigue et la source populaire ici !!!

Shetland est l’une des séries dramatiques policières écossaises les plus populaires. Cette merveilleuse émission policière a fait ses débuts le 10 mars 2013 sur le réseau initial de la série, BBC One. Son récit est basé sur les livres d’Ann Cleaves, qui semble être l’inventeur de la série. Le spectacle détient la source nationale comme l’Écosse et est également un succès dans plusieurs autres pays.

La série a un succès louable en raison de son air et a été développée dans diverses langues telles que l’anglais, l’écossais et le dialecte Shetland, initialement en écossais. L’auteur de cette émission est David Kane, qui a occupé sa fonction de présentateur principal de l’émission pendant toutes les saisons.

La série est également populaire en raison du caractère de divers domaines de ses épisodes. En effet, le tournage de cette série a été réalisé dans divers domaines comme Kilbarchan dans le Renfrewshire, les îles Shetland, le North Ayrshire, Barrhead, etc. La société de fabrication incluse dans ce spectacle est ITV Studios pour BBC Scotland, associée à Joris Brouwers, David Fisher, Mélanie Viner-Cuneo,

Simon Starling, en tant que rédacteur en chef de la série. Les producteurs exécutifs de cette émission sont Elaine Collins, Christopher Aird et Kate Bartlett, tandis que les fabricants sont Peter Gallagher, Sue de Beauvoir et Eric Coulter. La série fait partie de la célèbre chaîne écossaise dans le monde et a généré une victoire massive au cours de ses sept décennies d’existence.

Date de sortie pour les mises à jour de la saison 6 !!!

Pour clarifier ces interrogations, quelques mois après la conclusion de la cinquième et dernière période des Shetland, il avait été déclaré le 2 décembre 2019, depuis le premier réseau de la série, BBC, la série ne se terminera pas sous peu. . Il a également été noté que cette émission dramatique policière écossaise, Shetland, aura deux saisons supplémentaires, diffusées en 2020 et l’autre en 2021.

Il n’y a pas eu de mises à jour sur les dates de lancement spécifiques des saisons à venir. Mais, il est prévu que la sixième fois sera probablement publiée fin 2020. Les informations sur l’arrivée de deux saisons supplémentaires ont favorisé l’enthousiasme des fans. D’un autre côté, la façon dont la série se terminera en 2021 était également un sujet de tristesse pour les admirateurs de cette série.

Voir Préparation à propos des membres de la distribution !!!

La série met en vedette Douglas Henshall jouant le rôle d’un inspecteur-détective, Jimmy Perez, Alison O’Donnell dans le rôle d’Alison «Tosh» MacIntosh, un sergent-détective, Steven Robertson représentant un agent de police, Sandy Wilson, Lewis Howden jouant le rôle de Billy McCabe, sergent de police, Julie Graham comme procuratrice fiscale, Rhona Kelly, Erin Armstrong comme Cassie, la belle-fille de Jimmy et Mark Bonnar jouant le rôle de Duncan Hunter, le père biologique de Cassie, ce seraient les personnages importants et les acteurs représentés dans la série.

Demain. Demain. NON #Shetland. Demain. Cos Jimmy est parti a-waaaaaay. 🎤

(jusqu’à la saison 6. Espérons) Rouleau de tourbière encore à vendre. 🚽 pic.twitter.com/ykTDAoN16b – Conciergerie des Shetland (@shet_janitorial) 25 mars 2019

Le spectacle a la participation d’autres membres de la distribution souvent repérés, comme

Anne Kidd joue avec Cora McLean, médecin légiste, Stewart Porter, comme Billy McBride, un sergent de police qui remplace temporairement Lewis Howden, etc.

Avec l’équipe du crime joue la série écossaise intrigante et gagnant tellement de popularité, tous les membres de la distribution précédents ont tendance à être attendus pour être observés à la période à venir de cette série. Les amoureux attendent de présenter la première saison de la série, et elle devrait être aussi bonne que les parties restantes.

