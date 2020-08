L’ordinateur portable IdeaPad Slim 9i gainé de cuir de Lenovo contient Intel Tiger Lake et Xe

L’IdeaPad Slim 9i de Lenovo comportera le processeur Tiger Lake de nouvelle génération et les graphiques Xe d’Intel dans un ordinateur portable luxueux, gainé de cuir et léger avec trois ports Thunderbolt 4.0.

Le Lenovo IdeaPad Slim 9i dispose d’un écran 1080p de 14 pouces avec HDR400, WiFi 6, un obturateur de confidentialité électronique, une caméra Windows Hello et un lecteur d’empreintes digitales à ultrasons qui fonctionne mieux avec les doigts mouillés.

Mais la vedette du spectacle est le nouveau processeur Tiger Lake d’Intel. Vous pouvez en savoir plus ici, mais le processeur 10 nm de 11e génération devrait se battre contre AMD avec des vitesses d’horloge plus élevées et des graphismes Xe considérablement améliorés.

Les ordinateurs portables ne sont pas seulement une question de CPU. Ils concernent également la conception, l’écran, le clavier, etc. Les ordinateurs portables haut de gamme exigent une sensation haut de gamme, et rien ne dit plus haut de gamme que le cuir, alors Lenovo a lié du cuir reconstitué au cadre de l’IdeaPad Slim 9i. Dans une configuration vendue uniquement en Chine continentale, Lenovo proposera le «3D Countour Glass» qui se courbe au niveau de la lunette. Les acheteurs chinois continentaux recevront le verre incurvé, mais pas le lecteur d’empreintes digitales à ultrasons qui fonctionnera avec les doigts mouillés.



Une autre touche de luxe est un repose-poignets entièrement en verre qui comprend également le trackpad. Étant donné que le trackpad ne clique pas comme un trackpad articulé conventionnel, Lenovo inclut un «Smart Sensor Trackpad» qui vibre pour simuler un clic. C’est un peu similaire à la conception du trackpad d’Apple qui utilise des haptiques pour compenser le manque de mouvement physique, mais il n’inclut pas la terrible fonction de profondeur d’Apple.



L’ordinateur portable sera livré avec jusqu’à 16 Go de LPDDR4X et jusqu’à 2 To de stockage. Il pèsera 2,64 livres. et mesure environ 13,9 mm d’épaisseur, a déclaré Lenovo. La durée de vie de la batterie est de 20 heures. L’ordinateur portable devrait être en vente d’ici novembre à partir de 1599 €.

Nouveaux ordinateurs portables Lenovo Yoga également

Si vous voulez plus de flexibilité que la conception à clapet conventionnelle qu’offre l’IdeaPad Slim 9i, Lenovo déploie également deux ordinateurs portables Yoga mis à jour: le Lenovo Yoga 9i avec écran 14 pouces et le Yoga 9i avec écran 15 pouces.



Le Lenovo Yoga 9i avec un écran de 14 pouces sera également livré avec le processeur Tiger Lake de nouvelle génération et les graphiques Xe d’Intel, ainsi que jusqu’à 16 Go de LPDDR4X et 1 To de stockage. Les options d’écran vont jusqu’à un écran 4K UHD avec 500 nits de luminosité.

Le Yoga 9i de 14 pouces commence à 1399 € pour la version métal. Lenovo propose également une version en cuir à partir de 1699 €. Les deux devraient être expédiés en novembre. La durée de vie de la batterie devrait être de 18 heures.

La version gainée de cuir sera également livrée avec le repose-poignets en verre bord à bord et le trackpad haptique comme l’IdeaPad 9i.



La version plus grande obtient également plus de cœurs et un GPU plus rapide. Le Lenovo Yoga 9i 15,6 pouces comportera jusqu’à un processeur Intel Core i9 à 8 cœurs et des graphiques discrets GeForce GTX 1650 Ti de Nvidia. Il atteint 16 Go de mémoire DDR4 et 2 To de stockage. La durée de vie de la batterie du Yoga 9i avec un écran de 15,6 pouces devrait être de 13 heures.

Ce modèle plus grand et renforcé du Yoga 9i devrait être livré en octobre, avec des prix commençant à 1799 €.

