Les méga évolutions de Pokémon GO ont un problème de microtransaction

Pokémon GO a dévoilé un nouveau système énorme l’autre jour: Mega Evolutions est là, nous donnant un accès occasionnel à des versions surpuissantes de Beedrill, Venasaur et Charizard, du moins tant que nous avons la Mega Energy nécessaire pour les recharger. D’un certain point de vue, c’est un système amusant qui pourrait permettre aux gens d’expérimenter de nouvelles façons d’aborder les raids et les batailles de Team Rocket. Mais, pour l’instant, la mise en œuvre a laissé un goût amer dans la bouche de beaucoup de joueurs.

Le problème essentiel est que, comme dans les jeux principaux, Mega Evolution est temporaire. Ici, il dure quatre heures avant que le Pokémon ne revienne à son état normal. Il faut une certaine quantité de méga énergie chaque fois que vous voulez méga-faire évoluer un Pokémon, et méga énergie n’est actuellement disponible que dans les raids en dehors d’une seule et unique série de quêtes.

Les raids constituent l’un des Pokémon GO ‘microtransactions principales: vous pouvez en faire une par jour gratuitement, mais au-delà, vous devez débourser environ 1 € par raid, à l’exception des lots et autres. Donc, si vous voulez garder des Pokémon Mega Evolved dans votre équipe pendant un laps de temps appréciable, vous allez devoir faire beaucoup de Raid Passes.

Pokémon GO est pay-to-win depuis longtemps, mais pas aussi loin que de nombreux autres jeux mobiles. Une partie de cela est inévitable et gérable. Mais les systèmes de paiement pour gagner sont à leur meilleur goût lorsqu’ils fonctionnent avec des récompenses garanties et durables: payez pour une chose clairement étiquetée et obtenez cette chose. Pokémon GO les œufs sont des boîtes à butin, donc ils ne correspondent pas à la facture «garantie». Les passes de raid ont, pour la plupart, été un système plus juste, le caractère aléatoire étant relégué au système purement cosmétique brillant.

Mega Evolutions complique cela en offrant des récompenses temporaires. Le problème avec les récompenses temporaires est qu’elles placent les joueurs sur un tapis roulant, ce qui leur permet de se convaincre qu’ils ont besoin de cet objet pour jouer au niveau optimal, puis ils ont l’impression qu’ils ne peuvent pas nécessairement arrêter de payer les frais supplémentaires de peur de commencer à tomber. derrière.

Vous pouvez plisser les yeux et voir comment cela est censé fonctionner: vous stockez Mega Energy à plusieurs reprises, puis vous la dépensez pour des occasions spéciales comme les journées communautaires, les heures de raid ou des choses comme ça. Mais dans l’état actuel des choses, ils ont toujours l’impression d’être conçus pour encourager un peu trop intensément les passes de raid payantes. Et c’est maintenant, alors que ces raids sont toujours populaires: le système va subir de plus en plus de pression alors que de plus en plus de gens décident de ne plus se soucier des méga raids.

Reddit regorge actuellement d’idées de solutions: la plus imaginable transforme Mega Evolutions en une récompense durable, vous permettant de Mega Evolve un Pokémon gratuitement une fois que vous l’avez déjà fait une fois. Universal Mega Energy, qui pourrait être utilisé pour n’importe quel Pokémon, atténuerait un peu le problème, mais ne l’éliminerait pas. Niantic a dit qu’il écoutait:

Nous allons voir ce qui se passe. Pokémon GO est devenu plus cher au fil des ans, mais j’ai le sentiment que la réputation de ne pas être aussi cher que les autres jeux mobiles est toujours très importante pour Niantic. Je m’attendrais à une mise à jour du solde la semaine prochaine.

