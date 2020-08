Regardez: Les capacités de jeu de la série Realme 7 révélées par le PDG indien Madhav Sheth dans un nouveau clip de 10 secondes

Tendance FP29 août 2020 17:45:15 IST

Le PDG de Realme India, Madhav Sheth, a partagé les fonctionnalités de jeu et les capacités de l’un des smartphones de la prochaine série Realme 7 dans un test vidéo sur Twitter.

Les smartphones de la série Realme 7 devraient être lancés le 3 septembre à 12h30.

Dans un clip de 10 secondes, Sheth est vu en train de jouer à PUBG Mobile sur l’un des prochains téléphones de la série Realme 7.

Bien que peu d’informations soient révélées sur le modèle sur lequel Sheth joue au jeu, le clip montrait que le téléphone avait une configuration de caméra arrière dans le coin supérieur droit du téléphone et le bouton d’alimentation sur le côté droit.

La série Realme 7 sera lancée pour la première fois en Inde.

Partageant la vidéo, Sheth a écrit: “Je suis heureux d’apporter un autre premier processeur au monde et oui, nous le lançons d’abord en Inde avec la # realme7series. Nous continuerons d’introduire les produits #TechTrendsetter dans le milieu de gamme également et de relever la barre pour une expérience plus douce “.

Je suis heureux d’apporter un autre premier processeur au monde et oui, nous le lançons d’abord en Inde avec le # realme7series. Nous continuerons d’introduire #TechTrendsetter produits de milieu de gamme également et élevez la barre pour une expérience plus douce. Regardez le lancement à 12h30, le 3 septembre. pic.twitter.com/3erArqjAAV – Madhav Faster7 (@ MadhavSheth1) 28 août 2020

Le Realme 7 et le Realme 7 Pro seront tous deux livrés avec un écran perforé et hébergeront une batterie prenant en charge une charge rapide SuperDart de 65 W.

Les smartphones comporteront une configuration quad-caméra 64 MP à l’arrière.

Le microsite Realme mentionne que la vente “Blind Order” a déjà commencé pour les deux smartphones. Il vous suffit de payer 1000 Rs entre le 27 août et le 2 septembre et de donner le montant restant entre le 3 septembre et le 15 septembre.

Une fois le paiement complet effectué, votre smartphone Realme sera expédié.

Lors de la vente, les acheteurs de Realme 7 recevront un coupon de Rs 100 pour les produits Realme AIoT qui sera crédité sur leurs comptes le 16 septembre.

Pour Realme 7 Pro, les acheteurs recevront un coupon de réduction aléatoire de Rs 500 à Rs 1000 sur d’autres téléphones. Il sera crédité sur leur compte le 16 septembre.

Trouvez les gadgets technologiques les plus récents et à venir en ligne sur les gadgets Tech2. Recevez des actualités technologiques, des critiques de gadgets et des évaluations. Gadgets populaires, y compris les spécifications, les fonctionnalités, les prix et la comparaison des ordinateurs portables, tablettes et mobiles.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂