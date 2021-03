Le RPG Octopath Traveler arrive-t-il sur PS5, PS4?

Octopath Traveler, le jeu de rôle de style rétro développé à l’origine pour Nintendo Switch, a suivi un curieux calendrier de sortie. Le titre a été présenté comme une grande exclusivité pour la console hybride, avant d’être finalement lancé sur PC et plus tard sur Google Stadia. Cette semaine, il sera ajouté au service Xbox Game Pass de Microsoft, bien que le port Xbox One ait à peine été reconnu par l’éditeur Square Enix.

Nous avons supposé que c’était parce qu’il serait présenté lors de la diffusion en direct de Square Enix Presents la semaine dernière, où nous nous attendions à ce qu’il soit également annoncé pour la PlayStation 5 et la PS4, mais le titre n’a pas du tout été mentionné. En tant que tel, nous nous sommes entretenus avec la firme japonaise pour demander si le titre serait diffusé sur le système de Sony, mais l’éditeur nous a dit qu’il était « incapable de fournir des commentaires » sur notre requête. Des trucs curieux.

Gematsu a également vérifié auprès de l’organisation et partagé le commentaire suivant sur Twitter: « Nous n’avons aucune mise à jour pour le moment pour Octopath Traveler en dehors de ce qui a déjà été annoncé. » Alors, que se passe-t-il ici? Cela nous rappelle quand Yakuza: Like a Dragon a été repoussé de quelques mois sur PS5 pour des raisons contractuelles, même si nous nous grattons la tête sur la perspective que Microsoft achète l’exclusivité chronométrée pour un titre déjà disponible sur diverses autres plates-formes.

C’est étrange, c’est sûr – il est difficile d’imaginer que Square Enix ignorerait complètement PlayStation s’il portait déjà le jeu sur Xbox One, mais pour le moment, tout ce que nous avons, ce sont ces non-réponses de l’éditeur. Sera-t-il finalement disponible sur PS5 et PS4? Il est difficile d’imaginer que ce ne sera pas le cas, mais étant donné que le créateur de Final Fantasy ne nous donnera pas de feuille de route, notre seule vraie suggestion est que vous restiez bien assis et que vous voyiez ce qui se passera plus tard dans l’année.