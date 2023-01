Mariages en tête : « Jennifer Lopez est une icône »

Ce vendredi, Amazon Prime Vidéo ajoutera une nouvelle comédie romantique avec des touches d’action à son catalogue. Il s’agit de Mariages principaux (mariage de fusil de chasse)une production dirigée par Josh Duhamel et Jennifer Lopezqui a dans son casting rien de plus et rien de moins que la figure de Lenny Kravitz.

diriger les mariages met l’accent sur Darcy (J Lo) et Tom (Duhamel) ils sont sur le point de se marier. Pour cette raison, ils rassemblent toute leur famille dans ce qui semble être une fête inoubliable. Cela finit par arriver mais pas à cause de la bonne partie du parti mais parce qu’ils sont soudainement pris en otage par des mercenaires qui les forcent à faire ressortir le meilleur d’eux-mêmes.

Callie Hernandez Elle est l’un des personnages principaux de ce film. elle joue Jamie Riverala soeur de darcy. en dialogue avec spoilersnous a raconté comment c’était de faire partie de cette comédie amusante qui a été tournée en République dominicaine. «En lisant le scénario, j’ai vraiment adoré quand je l’ai lu parce que c’était plus comme la fin des années 2000… les comédies de 2010, où il y a de l’action et j’aime ça parce que j’aime cette époque de la comédie. Donc c’était très amusant. »a-t-il pointé.

Comment était-ce de travailler avec ce casting?

Le casting, plus moi… comme Jennifer Coolidge… Steve Coulter C’est trop drôle. D’Arcy Carden c’est incroyable. sonia braga c’est une légende. Cheech Marin c’est une légende. J Lo et Josh Duhamel, et Desmin Borges, Selena Tan… C’est comme… C’est l’un des acteurs les plus talentueux avec qui j’ai jamais travaillé. Tant amusant. C’était vraiment amusant surréaliste. C’est très bizarre quand on est dans une piscine avec toutes ces icônes. Dans une telle piscine, en République dominicaine pendant la saison d’observation des baleines, tout habillé. Vous regardez partout et vous êtes entouré d’icônes. C’est un moment étrange et surréaliste. C’était très amusant. Le fait que nous vivions tous ensemble… Nous avons passé un bon moment à travailler, à dîner tous les soirs et à sortir… Tout était super.

Tu dois me dire quelque chose sur Lenny Kravitz. Comment était-ce de travailler avec lui ? Dans ce cas, je ne sais pas quelle expérience j’avais d’agir sur un plateau…

Lenny C’est nul… (rires) Non, non. Lenny c’est fantastique. C’est tellement amusant. C’est tellement amusant! Il est l’une de mes personnes préférées. On parle beaucoup de nourriture. Nous aimons tous les deux vraiment la nourriture. Il y a une histoire que je n’ai pas racontée. Lenny C’est lui qui m’a fait savoir que j’avais raté mon vol de retour vers Los Angeles. Nous avons tous fait un pacte pour rester debout et dire au revoir. Parce que nous nous aimons. Mais mon transport partait à 3 heures du matin. Et je passais du temps avec ma petite famille. J’ai décidé de faire une sieste pour récupérer. puis je me suis réveillé avec Lenny frapper à ma porte et dire : « Ami, tu vas rater ton vol ». J’étais comme… « Quoi?Lenny, qu’es-tu en train de faire…? Que fais-tu Lenny Kravitz dans mon rêve? S’en aller! ». Je me suis endormi et je me suis réveillé le matin… « Attends, était-ce un rêve ?. Oui Lenny il me dit: « Avez-vous raté votre vol ?. Et je lui ai dit : « Mon Dieu, oui ! Je pensais que tu étais un rêve ! ».

Que pouvez-vous dire sur le travail de J Lo ?

Il était avec nous à la piscine… Je veux dire, il avait tellement de responsabilités sur cette production. Elle était la protagoniste et aussi la productrice. J’étais très impliqué. Je veux dire… C’est fait d’or liquide. Votre peau est incroyable. Il a l’air incroyable et c’est choquant de voir à quel point il a l’air bien dans la vraie vie. Mais il est aussi très intelligent et travaille très dur. C’est une icône.

+Le protagoniste de Lead Weddings qui n’était pas

Bien avant Josh Duhamel est venu au film, la production de diriger les mariages J’avais un autre acteur à l’ordre du jour. Il s’agit de Armie Marteauappelle moi par ton nom) qu’il a dû abandonner le film alors que le travail était sur le point de commencer. Parce que? Pour les plaintes de harcèlement et de cannibalisme qui ont enterré sa carrière.

