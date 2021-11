Les maîtres de l’univers de Kevin Smith reviennent avec 3 décès majeurs de personnages

celui de Kevin Smith Maîtres de l’Univers : Révélation a divisé les fans de la franchise He-Man, certains appréciant le retour à Eternia et d’autres se sentant un peu trompés étant donné que pendant la majeure partie de la première moitié de la saison, He-Man et son ennemi juré Skeletor étaient «morts». Ainsi, au début de la seconde moitié, la question était de savoir si la série ferait quelque chose de dramatique pour renverser les opposants, mais alors que la première saison revenait sur Netflix, il était clair que la série n’essayait pas de jouer la sécurité.

Comme vous pouvez vous y attendre, cet article présente quelques spoilers majeurs dès le départ.

La dernière fois que nous sommes tombés sur Castle Grayskull, les choses avaient mal tourné pour les héros d’Eternia, avec Skeletor ayant pris le contrôle du pouvoir de Grayskull et s’est transformé en un « Skelegod » autoproclamé, et le prince Adam étant grièvement blessé et sur au seuil de la mort. Alors que les nouveaux épisodes reprenaient les conséquences de ces événements, nous n’étions qu’à la moitié de l’épisode avant que Smith ne décide de tuer non pas un mais trois personnages bien connus, dont le premier était la sorcière de Grayskull.

Après avoir aidé Adam, Teela, Andra et Cringer à s’échapper du château, Skeletor a envoyé la sorcière affaiblie avec une relative facilité et a pris Man-At-Arms en otage dans le processus. Tout en étant encore sous le choc de cette tournure des événements, l’action s’est déplacée vers Adam, qui après avoir été guéri par Teela – qui a maintenant été révélé avoir ses propres pouvoirs – a conduit les survivants vers ce qu’ils supposent être la sécurité. Cependant, lorsque Skeletor les traque et reprend les âmes des personnages classiques de retour Fisto et Clamp Champ, en quelques minutes, les deux personnages ont été détruits par l’Andra et nous sommes deux autres héros à terre.

Une chose est sûre, Smith ne fait aucun effort avec la série, et bien que cela soit rectifié en partie à la fin des nouveaux épisodes, rien ici ne conviendra à ceux qui n’étaient pas satisfaits de la première moitié de la saison. En fait, il semble que les nouveaux épisodes n’aient réussi qu’à aliéner davantage ces fans qui s’attendaient, comme le dessin animé des années 80, à ce que chaque épisode commence et se termine avec le même statu quo et la même réinitialisation logicielle que les dessins animés pour enfants – et Les Simpsons – avoir pour l’essentiel. Cependant, pour d’autres, l’histoire roulante et l’expansion de la Maîtres de l’Univers world a été un retour bienvenu et ils attendent maintenant avec impatience une deuxième saison.

Maîtres de l’Univers n’est pas la seule nouvelle version de la propriété à arriver sur Netflix récemment, car en septembre, une autre série animée basée sur la franchise a atterri sur la plate-forme sous la forme de He-Man et les Maîtres de l’Univers, une version CGI réinventée de l’histoire de He-Man qui s’adresse à un public beaucoup plus jeune. Avec des rumeurs toujours abondantes selon lesquelles un film d’action réelle est en préparation et toujours une préoccupation active après un certain nombre d’années, la question est de savoir si une nouvelle itération sera à la hauteur de la nostalgie de la série originale des années 80 ?





