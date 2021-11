Jared Leto dit qu’il « reniflait des lignes de sauce Arrabbiata » en jouant à Paolo Gucci

Le jeu d’acteur est sans aucun doute un art et il existe de nombreuses façons de l’aborder.

Certaines personnes apprennent leurs répliques, l’allument lorsque le réalisateur appelle à l’action, puis arrêtent et rentrent chez elles. D’autres se plongent dans le personnage pendant des mois, adoptant un accent et un mode de vie entièrement nouveaux pour le rôle.

Leto s’est vraiment immergé dans le rôle. Crédit : Alamy

L’homme de 49 ans joue le rôle de Paolo Gucci, qui était autrefois designer en chef et vice-président de la marque de mode de luxe Gucci, et il semble que Leto ait vraiment fait un effort supplémentaire pour le représenter avec précision.

Interrogé sur la façon dont il a capturé l’héritage du personnage, il a déclaré à iD: « J’ai tout fait. J’étais en train de sniffer des lignes de sauce arrabbiata au milieu de ce film. J’avais de l’huile d’olive pour le sang.

« C’est une plongée profonde que j’ai faite. Si vous faisiez une biopsie de ma peau, elle reviendrait sous forme de parmesan ! C’est ma lettre d’amour à l’Italie.

« Il y a eu beaucoup de travail et de préparation, et oui, j’avais un accent italien et j’ai apprécié et adopté cela, et j’ai vécu dans cet espace autant que j’ai pu, et aussi longtemps que possible.

« Je suis monté dans cette grotte créative et je suis sorti par les intestins et les intestins dans l’œsophage du seul et unique Paolo Gucci. »

Wow. C’est une sacrée réponse là.

Leto – qui est également le chanteur principal de Thirty Seconds to Mars, un groupe qu’il a formé avec son frère aîné Shannon – a poursuivi en expliquant que s’immerger complètement de cette manière lui permettait de s’attaquer plus facilement à un projet aussi intimidant.

Le film met en scène de grands noms. Crédit : Alamy

Il a poursuivi: « Cela remonte au cul de Paolo: Al Pacino (Aldo Gucci) se sent plus gros que moi; Ridley se sent plus gros que moi; tout se sent plus gros que moi.

« Cela semble impossible lorsque vous le regardez de l’extérieur de vous tenir face à vos héros. Tout cela semble intimidant.

« Mais c’est l’avantage de travailler de manière immersive. Vous êtes tellement ancré dans votre personnage que c’est comme aller à la guerre. Vous vous êtes entraîné pour la bataille et rien ne peut vous arrêter. »