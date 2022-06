Bradley Cooper est Leonard Bernstein dans le premier regard sur Netflix Movie Maestro

Le département de maquillage cherchera sans aucun doute une certaine reconnaissance cette saison de récompenses car Bradley Cooper est méconnaissable pour son nouveau drame biographique Netflix, Maestro. Le film verra Cooper jouer le rôle de Leonard Bernstein, chef d’orchestre, compositeur et auteur emblématique. Bernstein était considéré comme l’un des chefs d’orchestre les plus influents de son temps, devenant l’un des premiers chefs d’orchestre américains à recevoir une renommée internationale. Il a reçu de nombreux prix au cours de sa vie, dont sept Emmy Awards, deux Tony Awards et seize Grammy Awards, dont le prix Lifetime Achievement. Bernstein est surtout connu pour la comédie musicale de Broadway West Side Story, qui continue d’être jouée dans le monde entier.

Netflix a publié de nouvelles photos du Maestro ensemble, illustré ci-dessous.

Les photos révèlent que nous verrons Bernstein à différents moments de sa vie. Cela a demandé un travail immense à la maquilleuse, qui a dû parfaire le look du chef d’orchestre au fur et à mesure qu’il vieillissait. Les rapports de Variety confirment que le tournage du film a commencé ce mois-ci, plus d’un an après leurs attentes initiales. La date de sortie est prévue au plus tôt en 2023.

Suite aux éloges de la critique pour ses débuts en tant que réalisateur en 2018, Une star est née, Bradley Cooper cherche à reproduire ce succès une fois de plus avec Maestro. Avant d’atterrir sur Cooper, le film a été ballotté avec quelques réalisateurs différents. Le projet était initialement en développement avec Paramount Pictures, sous la direction de Martin Scorsese. Cependant, Scorsese a été contraint de se retirer pour se concentrer sur un autre film bien-aimé, L’Irlandais. Steven Spielberg a eu l’opportunité de diriger le film mais a transmis la responsabilité à Cooper après avoir visionné une projection de Une star est née. Le projet a été déplacé vers Netflix en 2020, où il est en développement depuis.

Cooper jouera aux côtés de Carey Mulligan, jouant Felecia Montealegre, la femme de Bernstein. Elle sera rejointe par Jeremy Strong dans le rôle de John Gruen, le critique d’art et compositeur américain. Maya Hawke jouera Jamie Bernstein, la fille de Leonard Bernstein. Martin Scorsese et Steven Spielberg produiront le film, Bradley Cooper écrivant le scénario. Même s’il faudra peut-être patienter un peu avant la sortie du film, on peut espérer qu’une bande-annonce nous retienne pour l’instant.