Les gens au Royaume-Uni disent tous la même chose alors que James Corden quitte le talk-show américain

Les gens au Royaume-Uni disent tous la même chose après que James Corden a annoncé qu’il quitterait son talk-show américain, disant qu’il espère qu’il y aura « une autre aventure » pour lui.

Corden a commencé à héberger Le spectacle tardif il y a sept ans après avoir pris les rênes de Craig Ferguson, avec sa première émission en mars 2015.

Cependant, la star née à Londres a maintenant révélé qu’il se retirerait du talk-show de fin de soirée, affirmant qu’il se sent « immensément fier » de ce qu’il a accompli.

Il a ajouté qu’il passera un an de plus derrière le bureau, avant qu’il ne soit temps de passer à autre chose.

Crédit : CBS

Corden a déclaré à Deadline: « Ça a été une décision très difficile de partir parce que je suis extrêmement fier de la série.

« Je suis ravi de prolonger [for a year]. J’ai toujours pensé que je le ferais pendant cinq ans, puis que je partirais, puis je suis resté. J’y ai vraiment réfléchi pendant longtemps, me demandant s’il pourrait y avoir une autre aventure.

Corden a ajouté: « Mes patrons ici à CBS m’ont incroyablement soutenu et extraordinairement patient pendant que je prenais cette décision. »

Ben Winston, producteur exécutif de Cordon dans l’émission, a tweeté pour dire qu’ils avaient signé pour un an de plus, faisant l’éloge du présentateur comme « le gars le plus talentueux du monde ».

Winston a écrit : « La fin d’une époque – mais pas encore. Ravi d’avoir signé pour une autre année. Mais ce sera notre dernier. Le plus beau travail de notre vie touche à sa fin.

« Il n’y a pas eu de plus grande joie que d’aller travailler chaque jour avec mon meilleur ami et le gars le plus talentueux du monde. »

La fin d’une époque – mais pas encore. Ravi d’avoir signé pour une autre année. Mais ce sera notre dernier. Le plus beau travail de notre vie touche à sa fin. Il n’y a pas eu de plus grande joie que d’aller travailler chaque jour avec mon meilleur ami et le gars le plus talentueux du monde. https://t.co/4ADAYXL959 —Ben Winston (@benwinston) 28 avril 2022

Mais de l’autre côté de l’étang, beaucoup de gens n’étaient pas aussi ravis par la nouvelle – avec beaucoup de gens sautant pour dire la même chose après l’annonce de la nouvelle.

Une personne a tweeté : « Un rappel que le Royaume-Uni ne reprend pas James Corden. »

Quelqu’un d’autre a dit: « Je ne veux pas que James Corden revienne au Royaume-Uni, s’il vous plaît, gardez-le aux États-Unis. »

Un troisième écrit : « Premièrement, nous avons été menacés du retour de Miranda à nos écrans de télévision, et maintenant ceci. James Corden pourrait retourner au Royaume-Uni. Combien de souffrances supplémentaires pouvons-nous endurer ?

Un quatrième a également plaisanté : « James Corden est apparemment de retour au Royaume-Uni. La police a déclaré qu’elle prenait cette menace très au sérieux et qu’elle renforcerait la sécurité sur le plateau de Méchant film pour être en sécurité.

D’abord, on nous a menacés du retour de Miranda sur nos écrans de télévision, et maintenant ça. James Corden pourrait retourner au Royaume-Uni. Combien de souffrance pouvons-nous endurer ? pic.twitter.com/kFu6MY7fXh — Roberto Perrone (@TalkRoberto) 29 avril 2022

Je ne veux pas que James Corden revienne au Royaume-Uni, s’il vous plaît, gardez-le aux États-Unis – Chris (@El_STANerico) 28 avril 2022

Certaines personnes ont essayé de voir une doublure argentée potentielle de la situation, spéculant si son départ du talk-show lui donnerait l’occasion de donner Gavin et Stacey fans ce qu’ils veulent.

L’un d’eux a déclaré: «James Corden doit faire plus de Gavin et Stacey, ou prendre sa retraite. Ce sont les options que j’accepterai.

Un autre a ajouté: « Avec @JKCorden quittant les États-Unis, cela signifie-t-il… .. Gavin et Stacey seront bientôt de retour ???? »

Dans un monologue publié avant l’épisode de jeudi soir, Corden a déclaré à son public que travailler sur la série avait dépassé ses « rêves les plus fous et les plus fous ».

Il a poursuivi: « Quand j’ai commencé ce voyage, ça allait toujours être juste ça. Ça allait être un voyage, une aventure. Je ne l’ai jamais vu comme ma destination finale, tu sais?

Crédit : CBS

« Et je ne veux jamais que ce spectacle dépasse son accueil de quelque manière que ce soit. Je veux toujours aimer le faire. Et je pense vraiment que dans un an, ce sera le bon moment pour passer à autre chose et voir ce qui pourrait être là-bas. «

Il a ajouté: « Nous sommes tous déterminés à faire de cette émission la meilleure année que nous ayons jamais eue. Nous allons sortir avec un bang.

« Il va y avoir des covoiturages, des passages pour piétons, des croquis et d’autres surprises.