Everybody Lies : le thriller le plus captivant que vous verrez cette année

Movistar + a créé une série que vous ne voudrez pas manquer si vous aimez les histoires à suspense. Il met en vedette des personnalités telles que Leonardo Sbaraglia et a été développé en Espagne.

©IMDBLa série a été lancée le 28 janvier.

Le 28 janvier, Movistar+ a créé une série à ne pas manquer si vous aimez les histoires pleines de suspense. C’est le thriller intitulé Tout le monde ment, qui se compose de six épisodes et a une distribution dirigée par des artistes espagnols et argentins. Parmi eux, se distingue Léonard Sbaragliaqui a travaillé dans de nombreuses productions réalisées dans le pays européen et a récemment été vu avec Pedro Almodóvar dans son film douleur et gloire.

Tout le monde ment il a été créé par Pau Freixasresponsable de productions telles que Caméra sombre, Les mystères de Laura Oui Bracelets rouges. Chacun des chapitres a une extension de 45 minutes dans laquelle se mêlent suspense, drame et humour noir. L’axe est fixé sur un crime qui doit être résolu au milieu de secrets, de moments gênants et de partenariats inattendus qui façonnent cette histoire.

Selon le synopsis officiel, Tout le monde ment se déroule à Belmonte, lorsque la vie de tous les voisins est secouée par une fuite de vidéo sexuelle. Dans ils apparaissent Macarénal’instituteur et Ivan, l’un des élèves les plus âgés. Une fois qu’on le sait, celui qui subit les pires conséquences est Macarénaqui commence à être critiquée par tous ceux qu’elle connaît, y compris sa famille et ses amis.

Comme si cela ne suffisait pas, la mort mystérieuse d’un voisin de Belmonte, dont le corps apparaît sur la falaise, ajoute un assaisonnement supplémentaire. En ce sens, non seulement on ne sait pas qui c’est, mais on ne sait pas non plus s’il y a un lien quelconque avec la vidéo de sexe divulguée. Natalia Verbeke, Irene Arcos, Leonardo Sbaraglia, Ernesto Alterio, Miren Ibarguren, Juan Diego Botto, Eva Santolaria, Amaia Salamanca, Jorge Bosch, Carmen Arrufat, Berta Castañé, Lucas Nabor, Marc Balaguer et Lu Colomina sont les acteurs qui jouent dans cette fiction espagnole.

D’Espagne, la série d’horreur du moment est arrivée sur Netflix

Les productions espagnoles se sont toujours distinguées par leur portée mondiale, mais l’arrivée des plateformes de streaming Diffusion a aidé à alimenter cela. L’une des dernières séries à gagner en notoriété partout a été Clair : la lumière la plus sombreque vous pouvez voir dans Netflix. Il s’agit d’une série de 8 épisodes centrée sur une série de meurtres mystérieux qui semblent faire partie d’un culte impliquant les parents de Ève et Sofiales protagonistes d’un spectacle aux éléments surnaturels et fantastiques.

