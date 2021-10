Les films dans lesquels Sylvester Stallone regrette d’être impliqué

Sylvester Stallone est dans le jeu d’acteur depuis un demi-siècle, période au cours de laquelle il a joué dans de nombreux films très appréciés, notamment le Rocheux et Rambo franchisés.

Et quand vous avez eu autant de succès que Sly, il n’y a aucune honte à avouer cela.

Selon Ain’t It Cool News, il a déclaré en 2006 : « Le pire film que j’ai jamais fait de loin… peut-être l’un des pires films de tout le système solaire, y compris les productions extraterrestres que nous n’avons jamais vues… Un ver plat pourrait écrire un meilleur scénario.

Il a déclaré: « Le studio l’a laissé reposer sur l’étagère pendant plusieurs mois et après plus d’un an, il a été décidé de refaire le tournage.