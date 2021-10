Faits saillants de l’événement Apple Unleashed 2021: AirPods 3 révélé, nouveau MacBook Pro fait ses débuts

L’événement Apple Unleashed commencera à 10h00 PDT (22h30 IST), et les fans peuvent regarder l’événement via le site Web de la société et la chaîne YouTube officielle. Le mois dernier, la société a présenté la dernière série d’iPhone 13, l’iPad (9e génération) et l’iPad mini compatible 5G. Bien que le géant de la technologie basé à Cupertino n’ait pas révélé les nouveaux produits, le moulin à rumeurs suggère le lancement de nouveaux ordinateurs portables MacBook alimentés par le SoC Apple M1X non annoncé. L’année dernière, la société a présenté ses premiers MacBook et MacBook Pro alimentés par M1 avec des écrans de 13 pouces et un Mac Mini actualisé. Le lancement des nouveaux AirPods 3 pourrait également être sur la table.

La puce Apple M1X non annoncée serait dotée de capacités plus professionnelles et plus graphiques. La puce serait également dotée de meilleures capacités de traitement neuronal et jusqu’à 64 Go de RAM. D’anciens rapports indiquent que le M1X a été développé en deux variantes – avec 10 cœurs de processeur (huit hautes performances et deux à haute efficacité) et 16 ou 32 cœurs graphiques. La dernière gamme d’ordinateurs portables Apple MacBook Pro alimentés par M1X peut inclure deux variantes – avec des écrans de 14 et 16 pouces. Les ordinateurs portables peuvent en outre comporter un mini-écran LED, une charge plus rapide et le retour d’un port HDMI sur un MacBook. Il peut également y avoir un emplacement pour lecteur de carte SD et une prise en charge du chargement sans fil MagSafe.

D’autre part, les AirPods 3 peuvent présenter un design de type AirPods Pro avec une tige plus courte. On dit également que les AirPod de troisième génération sont livrés avec des embouts en silicone, par opposition à l’étui rigide à taille unique que les AirPods 1 et AirPods 2 transportent. Cependant, ils peuvent encore manquer d’annulation active du bruit que les caractéristiques actuelles des écouteurs Pro TWS. Apple a introduit Apple AirPods 2 pour la dernière fois en 2019.

